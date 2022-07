Contentsquare lève 600 millions de dollars pour améliorer l'expérience client en ligne

Contentsquare, spécialiste français de l'analyse de données appliquée à l'expérience utilisateur, lève 600 millions de dollars. Une levée de fonds annoncée le 21 juillet 2022 qui a été menée par Sixth Street avec la participation de Bpifrance, Canaan, Eurazeo, Highland Europe, KKR, SoftBank Vision Fund 2 et d'autres encore.



Dans le détail, la start-up récolte 400 millions en fonds propres et 200 millions en dette. Cette série F intervient un an après sa précédente levée de 500 millions de dollars. Contentsquare assure que sa valorisation a doublé depuis, atteignant désormais 5,6 milliards de dollars.



Plus d'un million de clients

Fondée en 2012, Contentsquare a mis au point une plateforme SaaS qui permet aux marques d'améliorer l'expérience utilisateur de leurs sites web et applications mobiles. Pour développer ses outils de recommandations, Contentsquare trace le parcours des utilisateurs en collectant les milliards de mouvements de souris et interactions mobiles. Cela lui permet de mesurer la performance des différents contenus (textes, images, vidéos) ou encore l'impact des prix sur une décision d'achat. Les entreprises peuvent ensuite prioriser leurs décisions selon les recommandations afin d'augmenter le taux de conversion.



Contentsquare propose 5 solutions distinctes pour analyser le parcours client sur les sites, optimiser l'expérience sur une application mobile, identifier les erreurs et réduire le temps de chargement, optimiser la performance e-commerce, et fournir des recommandations et des analyses comparatives. Forte de 1500 collaborateurs, la start-up revendique plus d'un million de clients dont des entreprises comme BMW, Décathlon, Samsung, Sephora, Giorgio Armani, etc. Elle assure analyser 3200 milliards d'interaction numériques chaque mois.

Stratégie de fusions-acquisitions

Avec cet apport financier, la licorne française explique vouloir investir dans les innovations et poursuivre son développement à l'international. Contentsquare ajoute vouloir développer des solutions autour de l'accessibilité en ligne, la protection de la vie privée ou encore le développement durable.



Sa stratégie de développement de nouveaux produits et d'internationalisation passe par des fusions-acquisitions. La start-up du Next40 a réalisé six acquisitions au cours des trois dernières années. Elle s'est emparée de la start-up bretonne Dareboost qui a mis au point un outil permettant d'évaluer la performance des sites web, de son concurrent israélien Clicktale ainsi que de Pricing Assistant, ou encore de la solution d'accessibilité numérique AdaptMonWeb et de Hotjar.