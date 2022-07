Contentsquare, Minteed, BeeBryte… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Contentsquare a levé 400 M€

Plateforme SaaS d’optimisation et d’analyse de l’expérience utilisateur.

Secteur : Marketing & Communication

Investisseurs : Sixth Street, Bpifrance, Canaan, Eurazeo, Highland Europe, Highland Europe, KKR, LionTree, Softbank Vision Fund 2



Minteed a levé 3 M€

Services destinés aux artistes voulant investir dans le Web3.

Secteur : Finance, Assurance

Investisseur : Groupe Fnac Darty



BeeBryte a levé 8,2 M€

Services d’efficacité énergétique.

Secteur : Energie

Investisseurs : Groupe Eren, Compagnie nationale du Rhone (CNR), business angels



Whaly a levé 1,7 M€

Plateforme no-code destinée aux équipes commerciales afin d’analyser et partager des données.

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Investisseurs : Kima Ventures, Y Combinator



Connecting Food a levé 4 M€

Plateforme utilisant la blockchain permettant aux différents acteurs de l’agroalimentaire un suivi de production.

Secteur : Restauration & Agro-alimentaire

Investisseurs : EIC Fund (European Innovation Council)





Ce relevé concerne le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.