Cooptalis lève 65 millions d'euros et se rebaptise Anywr

Une levée de fonds de plus pour la HR tech française. L'éditeur de solutions RH pour le recrutement, la mobilité professionnelle et la formation Cooptalis, annonce ce mardi un financement de 65 millions d'euros en capital et 15 millions en dette, obtenu auprès de Naxicap Partners et de son investisseur historique Eurazeo.



L'objectif est d'accélérer la mise en œuvre de son plan stratégique construit autour de trois piliers : l'expansion internationale, le renforcement de ses métiers historiques, et les nouveaux projets numériques.



À cette occasion, la société se rebaptise "Anywr", un nouveau nom censé véhiculer ce positionnement très international et digital. Le groupe ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros cette année et 400 millions en 2024, ainsi qu'un effectif de 1000 collaborateurs en janvier 2023.



Digital, santé et biotech

Portails et applications mobile pour les candidats, plateforme de mise en relation entre experts de l'IT en freelance et missions proposées par les entreprises, logiciel SaaS côté RH, aide à la mobilité internationale (logement, démarches administratives, fiscalité)...



La société exploite une suite logicielle complète pour la gestion de l'emploi dans trois secteurs réputés "pénuriques" - IT et numérique, santé, biotechnologies -, qui ont un point commun : ils doivent attirer des talents venus de l'étranger, et recrutent selon diverses formules. Pas seulement en CDI ou en CDD, mais aussi en freelance, en contrat à la mission, ou encore en télétravail longue distance et en intérim.



Fondée en 2012 à Marcq-en-Baroeul (Nord), Anywr fait partir du classement FrenchTech120. La société est déjà implantée dans 16 pays et revendique 4000 entreprises clientes.