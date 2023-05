Cortex-X4, Immortalis-G720, TCS23... Les annonces d'Arm au Computex 2023

Alors qu’il devrait bientôt entrer en bourse, Arm, le concepteur britannique appartenant à Softbank, a présenté lors du Computex de Tapei, le 19 mai 2023, ses nouveaux CPU et GPU. Comme chaque année, ils sont plus performants et moins énergivores et seraient ainsi particulièrement adaptés aux jeux immersifs, aux expériences 3D en temps réel et aux applications d'IA nouvelle génération. Ils seront réunis, avec d’autres produits et services, au sein de TCS23, sa nouvelle plateforme informatique mobile haut de gamme.

Un CPU plus performant et économe en énergie

Arm a dévoilé le Cortex-X4, son cœur Cortex-X de quatrième génération. Décrit comme le processeur le plus rapide qu'il ait conçu jusqu'à présent, il apporte 15% de performances supplémentaires par rapport à son prédécesseur, le Cortex X-3, tout en consommant 40% moins d'énergie. L’entreprise assure que l'utiliser améliorera la réactivité et le temps de lancement des applications et permet la mise en œuvre d'applications à base d'intelligence artificielle plus exigeantes en matière de calcul.



Egalement présentés : les Cortex-A720 et Cortex-A520, qui sont combinés avec le Cortex-X4 dans ce qu'Arm appelle un cluster CPU. L'alliance de ces différents CPU permet de combiner haute performance et faible consommation en fonction des besoins.

Des GPU optimisés pour les applications 3D en temps réel

Arm a également présenté l’Immortalis-G720, basé sur son architecture GPU de cinquième génération, dont l’idée était de restituer sur mobile une expérience graphique "approchant celle des consoles de salon". La société explique s'être notamment concentrée sur la prise en charge de scènes 3D plus complexes. Parallèlement à l'Immortalis-G720, Arm a complété son portefeuille de GPU avec les nouveaux Arm Mali-G720 et Mali-G620, visant le milieu de gamme.

Une offre multi-produits pour les développeurs mobiles

Tout cela se retrouve dans une nouvelle plateforme destinée à "l'informatique mobile haut de gamme". Baptisée Arm Total Compute Solutions 2023 (TCS23), elle est dédiée aux développeurs qui construisent leurs propres sous-systèmes de calcul, les aidant notamment, selon la société, à tirer parti de capacités accrues de calculs liés à l'intelligence artificielle.

Des produits pour smartphone haut de gamme

Le TCS23 est destiné aux modèles de smartphones haut de gamme. Il est conçu sur l'architecture de puce Armv9. On devrait bientôt le retrouver au sein des Systems-on-a-Chip (SoC) de Qualcomm, MediaTek ou Samsung. Du moins, si Arm ne change pas radicalement de business model, comme la rumeur le voudrait. Le britannique pourrait bientôt demander un pourcentage du coût final des appareils vendus plutôt que des royalties sur les puces.