Cosmo Connected lève 6 millions d'euros pour ses casques et feux connectés

Casque, lunettes, clignotant… Cosmo Connected lève 6 millions d'euros pour ses équipements connectés destinés aux utilisateurs de vélos et trottinettes. Cette levée de fonds a été menée auprès de Patrice Pastor (Pastor), Adrien Dassault (Tikehau Capital), Gary Anssens (Alltricks), Sarona VC et plusieurs investisseurs privés.



vélos, trottinettes et motos

Après son feu stop connecté destiné aux motards, la start-up française a conçu de nouveaux objets destinés à faciliter les trajets des personnes à vélos ou sur des trottinettes : un casque et des lunettes dotés d'un écran connecté. Pour les mettre au point, la start-up s'est tournée vers un autre Français : Microleed, spécialiste des micro-écrans Oled. Les Cosmo Vision, les lunettes pour la mobilité urbaine, sont sorties en 2021. Les cyclistes peuvent accéder à des informations comme leur vitesse, la direction à suivre ou la distance parcourue sans qu'ils aient à lever les yeux de la route. Les mêmes informations sont disponibles avec le casque.



Contrairement aux lunettes, ce casque est équipé du feu de freinage qui a fait connaître la jeune pousse : la barre de LED fixée à l'arrière du casque s'illumine automatiquement pour avertir les autres usagers en cas de ralentissement du cycliste. Ces LED peuvent aussi être allumées en mode "feu de position" ou "feu de détresse" pour être vu par tous les temps ou prévenir d'un danger sur la route.

2000 points de vente d'ici 2025

Avec ces équipements connectés, Cosmo Connected entend profiter du développement du secteur de la micro-mobilité, notamment dans les milieux urbains. Toutefois, la start-up n'en oublie pas pour autant les motards. La dernière version de son feu freinage connecté (intégrant les clignotants et assurant une visibilité accrue pour être vu de jour comme de nuit) est aussi disponible pour les motards.



Grâce à cet apport financier, la start-up souhaite continuer à développer de nouveaux équipements, accélérer la production de ses produits phares et recruter sur la partie logicielle et l'ingénierie. Cosmo Connected souhaite également s'étendre sur 2000 points de vente en Europe d'ici 2025. Pour l'instant la start-up française vend ses produits dans les enseignes Decathlon, Fnac-Darty et Alain Afflelou.