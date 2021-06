Cosmo Tech augmente le jumeau numérique pour anticiper les défaillances des sites industriels

Modéliser un système industriel complexe pour optimiser son fonctionnement, des flux logistiques aux cycles de maintenance des machines. Voici l’objectif de Cosmo Tech, spin-off de l’École normale supérieure (ENS) de Lyon fondée en 2010.



Jumeau numérique et simulation

Pour y parvenir, la pépite – qui a levé 18 millions d’euros fin 2018 – apporte au jumeau numérique la puissance de la simulation. En plus de reproduire le fonctionnement d’une usine et de son réseau de fournisseurs, sa solution permet d’explorer différents scénarios. Par exemple, que faire si telle machine tombe en panne ou si tel fournisseur ne peut plus livrer ?



"Nous ne pouvons pas nous contenter des données du passé pour se projeter dans l’avenir", résume Michel Morvan, son cofondateur. L’intelligence artificielle de Cosmo Tech, améliorée par des boucles de rétroaction grâce aux données du terrain, montre "les futurs possibles, les impacts de ses choix". Une manière de mettre en lumière des poches de valeur jusqu’ici invisibles. Et de gagner en résilience en anticipant les défaillances.