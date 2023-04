Coton, EyeLights, Qiara… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Citron a levé 20 M€

Energie

Logiciel de suivi des performances énergétiques des bâtiments.

Investisseurs : Eiffel IG, Bpifrance Investissement, Entrepreneur Invest



EyeLights a levé 18 M€

Transport

Concepteur d’une technologie d'affichage GPS en réalité augmentée destinée aux motards.

Investisseurs : Shift4Good, Bpifrance, EIC Fund, Aster, FK Group, Breega, Techstars



Qiara a levé 14 M€

Sécurité, Cybersécurité

Concepteur de produits connectés pour la sécurité domestique sous forme d’abonnement.

Investisseurs : Iliad, business angels



Pricemoov a levé 8 M€

Applications et technologies d’entreprise

Logiciel de tarification dynamique multisectorielle destiné aux PME.

Investisseurs : ISAI, Bpifrance, Financière Saint James



Graneet a levé 6,5 M€

Immobilier, Construction

Logiciel de gestion financière et administrative pour les chantiers de construction.

Investisseurs : Point Nine Capital, Foundamental, Axeleo, Raise Sherpas, business angels



Hinfact a levé 4 M€

RH, Education

Logiciel de formation des pilotes d’avions reposant sur l’eye tracking.

Investisseur : Innovacom



Korint a levé 2 M€

Finance, Assurance

Plateforme permettant aux assureurs et courtiers de déployer des produits d’assurance digitaux.

Investisseurs : 360 Capital, business angels



Qontrol a levé 1,5 M€

Sécurité, Cybersécurité

Plateforme d’analyse des cyber risques proposant des offres de protection et d’accompagnement adaptées aux PME.

Investisseurs : Cyber Impact Ventures, AG2R La Mondiale, Bpifrance, BNP Paribas