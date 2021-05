Covid-19 : Le Parlement et le Conseil européen s'accordent sur le pass sanitaire

Le Parlement européen et le Conseil, qui réunit les ministres des Etats membres, se sont accordés sur les modalités de fonctionnement du pass sanitaire. Egalement appelé "certificat vert numérique", il a pour objectif de faciliter les déplacements entre Etats membres dans le contexte du Covid-19.



Trois déclinations du certificat

Ils ont réussi à se mettre d'accord sur un cadre commun qui doit permettre à chaque Etat membre de reconnaître les certificats délivrés en dehors de ses frontières. En pratique, il pourra s'agir de trois documents distincts sous forme numérique ou papier : un certificat de vaccination (actuellement Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Janssen), un test négatif datant de moins de 72 heures ou encore une preuve d'immunité à la suite d'une infection récente au SARS-CoV-2.



Ce certificat a pour objectif de lutter contre les falsifications puisqu'il doit contenir un QR code qui atteste de son authenticité. Les données personnelles contenues ne peuvent pas être stockées dans les Etats membres de destination. La constitution d'une base de données centrale au niveau européen est également proscrite. De plus, la liste des entités qui traiteront et recevront les données sera publique afin que les personnes puissent exercer les droits prévus par le Règlement général sur la protection des données (RGDP).



Avant de définir définitif, cet accord devra être approuvé par le Parlement lors de la première session plénière prévue entre le 7 et le 10 juin prochain. Clément Beaune, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, s'est tout de même félicité de cette avancée.



#PassSanitaire | Bonne nouvelle ????????

Accord trouvé sur le #PassSanitaire, qui facilitera nos voyages en #Europe à partie de fin juin ! pic.twitter.com/sIRJM03Xrz — Clement Beaune (@CBeaune) May 20, 2021



La France se dote d'un service de certification

La France a été le premier pays à répondre à l'appel de Bruxelles et a lancé un service de certification des tests et des vaccins. Le pass sanitaire est disponible en version papier ou numérique via l'application de contact tracing TousAntiCovid. Il contient un datamatrix, une sorte de code barre, qui authentifie cette preuve d'absence d'infection ou de vaccination.



Au-delà des déplacements, le gouvernement souhaite faire en sorte que ce pass sanitaire conditionne l'accès à certains lieux publics recevant de grands rassemblements de personnes. Saisi de ce projet de loi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a rendu un avis assez mitigé le 12 mai dernier sur ce dispositif.