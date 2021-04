Covid-pharma gère les rendez-vous de vaccination contre le Covid-19 en pharmacie

Ordoclic, start-up d'e-santé nordiste créée par un médecin généraliste en 2017, propose depuis le début de l'ouverture de la vaccination aux pharmaciens d'officine, en mars, un outil qui leur permet d'organiser leur planning de vaccination. Il permet aussi aux candidats à la vaccination de prendre rendez-vous en ligne.



"Dès que nous avons eu connaissance de l'ouverture des tests antigéniques aux pharmaciens, nous nous sommes intéressés de très près à leurs besoins et à l'évolution prévisible de l'offre en officine, explique le Dr Guillaume Gobert, fondateur et CEO d'Ordoclic. On a compris assez tôt que la vaccination allait passer par les pharmacies." La plateforme de services d'e-santé de la société compte déjà une dizaine de "briques" interopérables qu'elle peut assembler à la demande, selon les besoins, pour les proposer ensuite aux professionnels de santé, notamment via les industriels de santé qui sont leurs partenaires.



Planifier et prendre les rendez-vous

Celle qui est devenue Covid-Pharma est distribuée auprès des pharmaciens sous forme d'API dans leurs logiciels métiers et est monétisée selon un modèle SaaS. Les pharmaciens peuvent y souscrire via leur groupement de pharmacie, leur répartiteur ou leur fournisseur de médicaments génériques, mais aussi directement auprès d'Ordoclic.



"L'abonnement, sans engagement, présente trois niveaux de service", souligne le CEO. Le premier porte sur la vaccination (rendez-vous, planning, e-certificat), le second sur les tests antigéniques (rendez-vous, e-certificat, parcours du test, parcours de vaccination) et le troisième inclus les deux premiers et y ajoute le télésoin, les rappels de renouvellement et le click & collect. Le prix de l'abonnement varie de 69 à 139 euros par mois et par pharmacie.



Chaque pharmacien qui s'abonne doit d'abord renseigner les informations qui vont permettre à son officine d'être référencée sur le site ouvert aux futurs vaccinés. Et "dès qu'il a des doses de vaccin en nombre suffisant, il peut indiquer dans l'agenda le nombre de doses disponibles et ouvrir des créneaux horaires à la prise de rendez-vous", explique Guillaume Gobert. Selon lui, la prise en main de l'outil est simple – des tutoriels sont disponibles – mais elle peut être accompagnée si besoin (par des salariés d'Ordoclic ou des partenaires) en une trentaine de minutes.



Une offre intégrée

De leur côtés, les candidats à la vaccination peuvent se rendre sur le site, chercher les pharmacies à proximité inscrites sur la plateforme et vérifier les disponibilités. Comme pour la prise de rendez-vous dans les vaccinodromes, l'inscription passe par les filtres d'éligibilité à la vaccination (âge, comorbidités, profession). Si quelque 3000 pharmacies se sont référencées sur Covid-Pharma, la montée en charge de l'offre de rendez-vous en pharmacie a pris un peu de retard au démarrage avec les délais d'approvisionnement en vaccins et la polémique sur les risques de certains vaccins.



Cette "brique" de services destinés aux pharmaciens s'ajoute à la plateforme de services originels d'Ordoclic, dont le "cœur de métier" porte sur la prescription d'ordonnances "nativement" digitales et sécurisées qui facilitent la délivrance et le renouvellement des traitements.