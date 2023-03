Cozii, une application pour ne plus se perdre dans les hôpitaux

Qui ne s’est jamais égaré dans le labyrinthe de couloirs d’un centre hospitalier à la recherche de la chambre d’un proche ou du service où l’attendait un rendez-vous ? Partant du constat que les retards désordonnent les services et plus globalement le fonctionnement d’un hôpital, la société Cogis Networks, éditeur de solution logiciels, a imaginé Cozii, une application web et mobile de géolocalisation.



"Dans un hôpital, on ne sait pas toujours à quel endroit se rendre et un patient perdu oblige à décaler tout le planning", introduit Yoel Hasson, directeur général de l’entreprise à la trentaine de collaborateurs. Cozii peut également guider le patient dès son domicile, lui indiquant le parking et l’entrée la plus proche de sa destination au sein d’un hôpital. "Un QR Code sur la convocation va afficher l’itinéraire pour rejoindre le service."



La solution contribue par ailleurs à guider les visiteurs d’un patient en les aidant à trouver le chemin de sa chambre mais aussi un personnel nouvellement arrivé sur le site encore en phase de découverte des lieux. "Un prestataire, un réparateur trouveront quant à eux plus aisément le bon site où ils doivent se rendre ou intervenir."

Faciliter l’ambulatoire

Cozii intègre une deuxième brique destinée à piloter le flux ambulatoire et à répondre à la promesse sous-jacente d’une entrée et d’une sortie le même jour. "Dans la réalité, une désorganisation dans le service peut retenir un patient pour la nuit afin qu’il finisse le parcours de soin prévu." Concrètement, l’équipe de Cogis Network installe un écran dans le bureau des infirmiers sur lequel le personnel pourra suivre l’avancée d’un patient dans son parcours en temps réel.



"Chacun est représenté par une ligne avec différentes étapes, comme on pourrait visualiser une course de chevaux", expose Yoel Hasson. De son côté, le malade se voit confier un terminal sur lequel figure l’ensemble de ses rendez-vous de la journée et les itinéraires à suivre pour s’y rendre. "Guidé par le terminal, il ne peut pas se tromper ni se perdre. De leurs côtés, les soignants n’ont pas besoin de le chercher et de perdre du temps."



Sur l’écran, un pictogramme indique si une consultation est achevée ou si elle n’a pas pu être réalisée. Les infirmiers peuvent alors contacter le service pour reprogrammer un rendez-vous dans la journée dans la mesure du possible et notifie le patient en temps réel, modifiant son parcours en conséquence. "Les équipes peuvent aussi voir si le malade est en chemin, en salle d’attente ou en rendez-vous. Le praticien visualise quant à lui si le patient qu’il va recevoir est présent ou s’il doit faire passer quelqu’un d’autre à sa place pour ne pas désorganiser tout son agenda."



Grâce à cette organisation repensée, Cozii estime que l’établissement peut accueillir deux patients de plus par jour par service. "En optimisant l’organisation, on réduit les délais d’attente, d’intervention, les équipes respectent leurs horaires de travail, subissent moins de stress. Avec plus de patients, les délais diminuent pour avoir un rendez-vous et l’établissement génère plus de revenus."

Retrouver ce qui est perdu

Dernière brique disponible sur Cozii, la géolocalisation des équipements médicaux. "Un hôpital ne sait pas toujours où se trouve ses kits ou ses machines qui peuvent se promener entre différents blocs opératoires ou services." Le matériel momentanément égaré peut conduire à repousser des interventions, à réagir dans l’urgence moins bien équipé et là encore, à désorganiser les services. Yoel Hasson prend encore l’exemple d’un service de jour, régulièrement dépouillé dans la nuit par d’autres services qui oublient de ramener le matériel emprunté dans la nuit, obligeant les équipes à passer du temps à le retrouver chaque matin.



"Cozii permet aussi de mutualiser les équipements entre services en fonction des besoins et disponibilités ; évite les vols en envoyant une alerte quand un matériel sort du périmètre autorisé ; et limite les dépenses en commandant un matériel supposé perdu et finalement retrouvé." Un jour de maintenance, indispensable pour s’assurer du bon fonctionnement d’un pacemaker par exemple, les techniciens peuvent profiter du système pour trouver les produits à contrôler.

Au-delà des hôpitaux

Cozii a été retenue parmi les 24 lauréats de la première saison du programme Hiit mettant en lumière les entreprises prometteuses de l'e-santé. Pourtant, les technologies d’analyse de variation des champs magnétiques terrestres dans les zones de circulation à pied du bâtiment, et les balises Beacon utilisant le bluetooth, ne s’adressent pas uniquement aux hôpitaux.



Bien qu’une dizaine d’établissements comme le CHRU de Nancy, le CHU de Limoges, le CHR Metz-Thionville ou la clinique La Montagne de Courbevoie aient recours à Cozii, un aéroport a d’ores et déjà manifesté son intérêt, transposant le flux des patients en flux de passagers et les retards d’intervention au décollage retardé.



Même si l’entreprise entend devenir leader auprès des établissements de santé, elle prévoit de s’ouvrir en effet à d’autres marchés. Outre l’aéroportuaire, un étudiant découvrant son université pourrait lui aussi trouver un intérêt à utiliser Cozii tout comme d’autres lieux d’envergure accueillant du public.