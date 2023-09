Crédit Agricole s'offre Worklife, start-up spécialisée dans la gestion des avantages salariés

Crédit Agricole SA a annoncé le 27 septembre avoir mis la main sur la start-up Worklife. "Nous souhaitons créer un champion français des avantages salariés", a résumé Laurent Darmon, directeur nouvelles activités de Crédit Agricole SA.

Une application et une carte de paiement

Cette jeune pousse, lancée en octobre 2020, propose une application qui regroupe l'ensemble des avantages salariés (titres restaurants, forfait mobilité durable, abonnement de transports, financement de l'équipement en télétravail...) et une carte de paiement qui permet de les financer. Elle a séduit plus de 150 entreprises, dont Amazon, La Belle-Iloise et Saint-Gobain, et compte plus de 120 000 salariés utilisateurs.



La technologie de Worklife permet de créer n'importe quel type d'avantage pour s'adapter aux différents accords d'entreprise. Elle s'intègre "nativement" à tout système d'information des ressources humaines, détaille l'entreprise. Côté salarié, l'application et la carte de paiement permettent d'appréhender facilement l'ensemble des dispositifs qui leur sont proposés, notamment à travers "un bilan social individualisé" disponible chaque mois. Les dirigeants et les RH disposent de leurs côtés d'un outil pour piloter leur politique en matière d'avantages salariés.



Pour Crédit Agricole, cette nouvelle acquisition – dont le montant n'a pas été dévoilé – s'inscrit dans "son projet sociétal" et son engagement à soutenir le pouvoir d'achat. Elle s'intègre également dans les différents métiers du groupe qui propose des services dans les assurances collectives et l'épargne salariale notamment.