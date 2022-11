Crédit Mutuel va explorer les applications du quantique

Crédit Mutuel, partenaire historique d'IBM, se lance dans l'exploration des applications de l'informatique quantique. Crédit Mutuel Alliance Fédérale (CMAF), la structure qui regroupe notamment les fédérations de la banque mutualiste (hors Arkéa), le CIC, ainsi que la filiale informatique du groupe Euro Information et les Assurances du Crédit Mutuel, annonce qu'elle va étudier les cas d'usage dans la banque et l'assurance, et élaborer un prototype dans le domaine des services financiers.

C'est Euro Information, gestionnaire des systèmes d'information du groupe, qui pilotera le projet en partenariat avec IBM. Ce dernier comprend un volet formation des équipes de CMAF à la suite logicielle de développement open source d'IBM Qiskit.

Un ordinateur quantique chez Crédit Mutuel ?

"Nous avons fait un pari gagnant avec l'intelligence artificielle il y a six ans, et nous sommes aujourd'hui convaincus que, alors que la technologie est émergente, c'est le moment de commencer notre aventure quantique avec IBM, afin que nos clients et nos collaborateurs soient les premiers en France à bénéficier du quantique. Nous sommes persuadés qu’il va grandement améliorer la qualité de service à nos clients et sociétaires", déclarent Nicolas Théry, président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et Frantz Rublé, président d'Euro-Information, dans un communiqué.

Le groupe bancaire cherche à identifier les tâches pour lesquelles l'informatique quantique pourrait présenter un avantage technique ou financier. Euro Information entend par ailleurs examiner les modalités d'hébergement d'un ordinateur quantique dans ses datacenters en France.

Crédit Mutuel devient ainsi la première entreprise privée à collaborer avec IBM en France au sein de son Quantum Network, qui réunit 210 partenaires (grandes entreprises, start-up, universités et laboratoires de recherche), dont Goldman Sachs.