Criteo veut s'emparer de l'adtech Iponweb pour 380 millions de dollars

Criteo, le spécialiste français du reciblage publicitaire, entre en négociation exclusive afin d'acquérir Iponweb. Le montant de cette acquisition, annoncée le 9 décembre 2021, pourrait s'élever à 380 millions de dollars (financée en liquidités et en actions propres) soit la plus grosse acquisition de l'histoire de Criteo. Le Français espère clôturer l'opération au premier trimestre 2022, sous réserve des autorisations réglementaires.



Le modèle économique de l'entreprise française est bousculé depuis l'annonce de l'arrêt des cookies tiers sur lesquels repose sa stratégie. "Il s’agit d’un moment décisif dans la transformation de Criteo, dans l’optique de générer une croissance durable et une diversification de nos revenus, tout en créant de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes dès le premier jour", relate Megan Clarken, CEO de Criteo. En s'emparant du britannique Iponweb, Criteo souhaite utiliser ses outils pour faciliter sa transition vers de nouvelles solutions ne reposant pas sur les cookies et les identifiants tiers pour le ciblage publicitaire.



Agrégateur de solutions de ciblage publicitaire

Iponweb, spécialiste de l'adtech, fournit des solutions globales de media trading pour les propriétaires de médias, les agences de publicité et les spécialistes du marketing. Le britannique développe des plateformes d'achat et de vente automatisées d'annonces en ligne. Concrètement, Iponweb est un agrégateur de solutions DSP (Demand-Side Platform) qui permettent aux annonceurs de cibler leurs campagnes publicitaires. Ces solutions sont intégrées avec des SSP (Supply-Side Platform) qui permettent de vendre des espaces publicitaires.



"Nos clients pourront bénéficier de capacités full-funnel améliorées avec des outils en libre-service encore plus flexibles, tout en continuant à tirer parti des données commerciales uniques de Criteo pour cibler leurs actions, mesurer leurs performances et générer des résultats supérieurs", explique Megan Clarken.



Les capacités d'Iponweb vont venir enrichir la plateforme Commerce Media de Criteo, qui a été conçue pour offrir aux spécialistes du marketing et aux propriétaires de médias un accès direct aux audiences commerciales. "L’accès à davantage de données first-party de la part des propriétaires de médias et la possibilité de combiner ces dernières avec les données first-party des spécialistes du marketing vont permettre une activation, une interopérabilité et une mesure des performances de ces données bien supérieures au sein de l’écosystème commercial de Criteo", explique le Français.