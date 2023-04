Cruise étend son service de taxis robots à San Francisco, mais continue de fonctionner à perte

Actualité mitigée pour Cruise. La filiale de General Motors dédiée aux véhicules autonomes a annoncé avoir obtenu l'autorisation de faire circuler une partie de sa flotte de robot taxis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans le même temps, The Verge rapporte que l’entreprise a perdu 561 millions de dollars au premier trimestre 2023.

Une expansion de service inespérée…

"Une petite partie de notre flotte effectue désormais des trajets sans conducteur 24 heures sur 24 dans tout San Francisco", a déclaré Kyle Vogt, CEO de Cruise, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de General Motors qui a eu lieu mardi 25 avril 2023.

C’était assez inespéré, trois mois après que la ville ait déclaré son intention de limiter l’expansion des tests de robots taxis dans ses rues suite aux nombreux incidents causés par ces derniers, et ce, en ne circulant qu’entre 22h et 5h30.

L’entreprise a assuré que les mois de tests réalisés ont permis à Cruise d'être confiant dans son expansion malgré les perturbations provoquées dans la ville, aucune n'ayant entraîné de blessures ou de décès.

… mais ne générant aucun revenu

Le CEO a refusé d’en dire plus sur le nombre de véhicules qui pourraient rouler toute la journée, mais on sait que ces derniers ne seront disponibles que pour les employés de Cruise ainsi que pour les "power users", des utilisateurs qui testent gratuitement le service en échange du partage de leur retour d’expérience et de commentaires permettant à la société de s’améliorer.

Ceci étant dit, ce n’est donc pas l’extension de ses services la journée qui permettra à la filiale de General Motors de redresser ses comptes. Elle assure être toujours sur la bonne voie pour atteindre un milliard de dollars de revenus d'ici 2025 et 50 milliards d'ici 2030, ce qui semble très ambitieux. Pour l’heure, la société n'a réalisé que 30 millions de dollars de recettes pour GM, et la majeure partie de cet argent provenait d'intérêts et de sources non opérationnelles.

Un secteur sous pression

La double actualité de Cruise illustre parfaitement l’état actuel du secteur des voitures autonomes. Des temps extrêmement longs de développement, des difficultés à prouver que les véhicules sont fiables, à pouvoir les commercialiser et ainsi à générer des revenus, et en attendant, des dépenses astronomiques de plus en plus compliquées à assumer.

Ce qui ne devrait pas aller en s’arrangeant vu la lassitude apparente des investisseurs sur ce segment, de moins en moins convaincus par les promesses alléchantes des débuts. Selon The Verge, les investissements dans les robots taxis et les opérations de livraison auraient chuté de 60% en 2022 par rapport à l'année précédente.

Même les principaux acteurs ayant investi des millions au départ semblent avoir perdu confiance. Alphabet a notamment annoncé des licenciements en janvier qui concerneraient Waymo, sa filiale de véhicules autonomes, principal concurrent de Cruise. Reste à savoir jusqu'à quand ce modèle déficitaire va-t-il pouvoir durer.