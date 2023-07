Cruise lance une phase de test de ses véhicules autonomes à Miami

Dans un court tweet publié mercredi 19 juillet, la société Cruise a communiqué aux habitants de la ville de Miami en Floride qu’elle y initiait une vaste opération de test de ses taxis autonomes. Fondée en 2013, l’entreprise dispose de plusieurs gammes de véhicules fonctionnant sans chauffeur.



"La première phase consiste à familiariser notre flotte avec des conditions de route supplémentaires et diverses tout en collectant des données", a ajouté la filiale du géant de l’automobile General Motors. Elle n’a toutefois pas précisé le nombre de véhicules qui seront en circulation à Miami et la durée prévue d’une telle mise à l’essai.

Expansion de ville en ville

Malgré de lourdes pertes financières – 561 millions de dollars au premier trimestre de 2023 –, Cruise espère toujours atteindre le milliard de dollars de chiffre d’affaires d’ici à 2025 et, 50 milliard de dollars avant 2030. La société cherche pour cela à conquérir de nouveaux territoires aux Etats-Unis, alors qu’elle opère déjà ou teste ses taxis-robots à San Francisco, Austin, Phoenix et, depuis deux mois seulement, Houston et Dallas.

En attente d’une législation favorable

La partie est toutefois loin d’être gagnée, le sort des véhicules autonomes dépendant logiquement des législations en place aux Etats-Unis. Le gouvernement américain doit bientôt statuer sur la suite donnée à une requête déposée en février 2022 par Cruise, qui demandait l’autorisation de déployer sur les routes du pays jusqu’à 2 500 engins par an.



La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) doit rendre sa décision, laquelle concerne avant tout la sécurité routière, "dans les semaines à venir", a annoncé l’agence de presse Reuters le 12 juillet. Un autre rendez-vous important aura lieu d’ici la fin du mois : une sous-commission de la Chambre des représentants des Etats-Unis se réunira pour une audition concernant les véhicules autonomes.