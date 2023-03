Crypto : Nouvelle levée de 100 millions d'euros pour Ledger, portée par le contexte du secteur

Le champion français de l'écosystème crypto, Ledger, devenu une licorne en 2021 après un tour de table de 380 millions de dollars, annonce ce jeudi 30 mars avoir levé un complément de 100 millions d'euros à sa série C. La valorisation de la société reste la même, ce qui est "une excellente chose" pour les dirigeants de l'entreprise.

"Les investisseurs croient en Ledger. Nous avons été la lumière dans une période sombre pour notre industrie. Nous recevons également beaucoup d'investissements de la part de nouveaux investisseurs", se félicite Pascal Gauthier, le PDG de l'entreprise. Ces nouveaux entrants sont True Global Ventures, Cité Gestion, Digital Finance Group et VaynerFund. Les investisseurs existants 10T, Cité Gestion Private Bank, Cap Horn, Morgan Creek, Cathay Innovation, Korelya Capital et Molten Ventures ont également participé.

Un contexte favorable à la sécurisation des crypto-actifs

Cette "période sombre" dont parle Pascal Gauthier, c'est évidemment le crash de Terra-Luna, l'effondrement de FTX, les piratages, et les faillites de deux banques américaines qui travaillaient beaucoup avec le secteur de la crypto. Des investisseurs y ont laissé des plumes car ils n'avaient plus le contrôle de leurs actifs numériques, et paradoxalement le Bitcoin redevient une valeur refuge pour certains, après cette crise bancaire aux États-Unis. Il existe donc un vrai besoin de sécurité pour les investisseurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels.

C'est ce que leur offre Ledger, avec ses portefeuilles physiques de cryptomonnaies, les plus vendus au monde. La société annonce avoir franchi le cap des 6 millions de clés Nano écoulées. Ces petits appareils, qui ressemblent à des clés USB, contiennent la clé privée qui est rattachée au portefeuille numérique de leur détenteur. Une sorte de coffre-fort à domicile, jusqu'à présent inviolable. Ce qui est vrai pour son hardware ne l'est pas cependant pour sa base de données clients, piratée à deux reprises en 2020.

Novembre, le mois où FTX est devenu insolvable, a été commercialement un mois record pour l'entreprise qui affirme sécuriser "plus de 20% des cryptomonnaies et 30% des NFT dans le monde". Le reste de l'année ayant été compliqué, Ledger a indiqué à Maddyness avoir enregistré en 2022 un chiffre d'affaires équivalent à celui de 2021.

Nouveaux produits, nouveaux services

Cette nouvelle levée de fonds va permettre à Ledger de poursuivre ses innovations hardware. La dernière en date est Ledger Stax, un portefeuille physique présenté en décembre 2022 et conçu par Tony Fadell, le créateur de l'iPod, qui propose un grand écran tactile et est vendu (279 euros) plus cher que les modèles Nano (149 et 79 euros). Ledger affirme qu'il s'agit du meilleur lancement de l'histoire de l'entreprise, qui a dû fermer les précommandes en attendant de pouvoir y répondre.

Ledger compte aussi contribuer aux progrès dans l'expérience utilisateur et la simplification de l'accès au Web3, qu'il s'agisse de la finance décentralisée ou des NFT. Son application de gestion d'actifs numériques Ledger Live enregistre 1,5 million d'utilisateurs mensuels, et la nouvelle application Ledger Extension pour Safari et iOS, permettant de connecter un portefeuille Nano X aux plateformes NFT et aux DApps sans autre wallet intermédiaire, a été lancée il y a deux semaines.

La société devrait également poursuivre sa conquête du marché des entreprises, auxquelles elle propose une plateforme SaaS de conservation de crypto-actifs, gestion de trésorerie, de staking, et depuis peu de tokenisation et de création de NFT.

Ledger prévoit de recruter une quarantaine de personnes en 2023, fidèle à son principe de "ne pas embaucher à outrance".