Crypto, Web3 : les levées de fonds ralentissent mais se sont maintenues à un niveau très élevé en 2022

© Photo by Traxer on Unsplash

Un nouveau fonds de capital-risque de un milliard de dollars vient de naître pour financer les start-up de la blockchain. Il s'agit d'un véhicule créé par un gestionnaire d'actifs émirati, Iceberg Capital, et une blockchain d'Abu Dhabi.

Ce fonds investira en amorçage et en séries A, dans les secteurs de la finance et des applications décentralisées, des protocoles Web3, des jeux blockchain et des services bancaires. Le Venom Ventures Fund a réalisé un premier investissement de 20 millions de dollars dans la start-up émiratie Nümi, qui développe un métavers.

30 milliards de dollars investis en 2022

Réunir un milliard de dollars pour le Web3 en plein "hiver crypto" peut paraître aberrant, ou du moins étonnant. Pourtant, les fonds n'ont pas arrêté d'irriguer le secteur en 2022.

D'après le bilan annuel de Galaxy Research publié le 5 janvier, plus de 30 milliards de dollars ont été investis l'année dernière dans la crypto et la blockchain, soit presque autant qu'en 2021 (31 milliards). Certes, la majorité des financements ont été réalisés au premier semestre, les flux ayant ralenti au second en raison de la détérioration des conditions de marché, et particulièrement au dernier trimestre, qui a vu les levées de fonds tomber au plus bas depuis deux ans.

Un record historique de fonds levés par les VC

Sur l'ensemble de l'année, les VC n'ont cependant jamais levé autant de fonds pour leurs véhicules crypto : plus de 33 milliards de dollars, répartis dans 200 fonds de capital-risque. C'est 70% de plus qu'en 2021.

Parmi les fonds lancés récemment, figurent notamment un fonds early stage de 300 millions de dollars lancé par Coinfund, l'un des investisseurs les plus anciens du secteur, fondé en 2015 ; et un fonds de plus de 170 millions de dollars lancé par la société d'investissement du co-fondateur de Reddit, Seven Seven Six.