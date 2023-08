Cryptomonnaies : Mastercard met fin à son partenariat avec Binance

L'histoire commune de Mastercard et Binance aura duré seulement un an. Le partenariat entre la fintech et la plateforme d'échange de cryptomonnaies a été officiellement rompu le 23 août. Les Binance Cards, que commercialisaient conjointement les deux parties au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, vont cesser d'exister, a annoncé Binance dans une note de blog. Et ce à compter d'aujourd'hui pour la région MENA et du 21 septembre pour ses clients sud-américains.



Ces supports ressemblant à des cartes bancaires traditionnelles permettaient à leurs détenteurs de réaliser des paiements à l'aide de leurs cryptoactifs. Binance, qui renvoie désormais vers son service de transfert d'argent Binance Pay, a voulu rassurer ses fidèles en indiquant que la disparition des cartes en question n'affecterait que 1% de ses utilisateurs dans les marchés concernés.

La longue chute de la crypto

Aucun porte-parole de Mastercard ne s'est à ce stade exprimé au sujet des raisons de cette rupture brutale. La fintech américaine, qui reste engagée dans d'autres projets liées aux cryptomonnaies dont l'un avec la plateforme Gemini, a toutefois tenu à préciser que la décision concernait seulement son partenariat avec Binance. Lancée par Changpeng Zhao, la référence mondiale dans l'échange de cryptomonnaies, subit pleinement le contrecoup de la cryptomonnaie, depuis la chute de FTX en fin d'année dernière.



Dernièrement, la société londonienne Checkout.com lui a également tourné le dos, mettant fin à un contrat conclu au début de l'année 2020, selon Forbes. Bloomberg rapporte que Visa a également cessé de produire des cartes similaires à celles de Mastercard depuis le mois dernier. D'ici la fin septembre, Binance devra aussi trouver un nouveau partenaire en Europe capable de remplacer Paysafe Payment Solutions, qui gérait jusqu'ici les virements SEPA en euros sur sa plateforme.



Autant de nouvelles qui augurent la fin d'une ère pour le secteur en berne des cryptomonnaies, celle du rapprochement avec les institutions financières traditionnelles. En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) a vivement attaqué Binance. Le régulateur américain accuse notamment la société d'avoir mélangé les fonds de ses clients avec ses fonds propres. Binance nie en bloc, bien entendu, mais peine manifestement à convaincre certain de ses partenaires, qui se volatilisent tour à tour.