Cryptomonnaies, NFT : Coinhouse met le cap sur les entreprises

Pionnier de l'écosystème français des crypto-actifs né en 2015, Coinhouse fait du gringue aux entreprises. Le courtier, historiquement positionné sur l'investissement en crypto-actifs pour les particuliers et les PME comme outil de diversification de leur épargne - une activité qui représente 90% de ses revenus – tente de se diversifier lui-même vers l'accompagnement des entreprises et des institutionnels dans leur stratégie Web3.

Des solutions SaaS pour les grands comptes

Depuis un peu plus d'un an, cette spin-off de Ledger a commencé à développer ses solutions SaaS dédiées aux grands comptes voulant se déployer dans le Web3. À terme, son CEO Nicolas Louvet envisage que ces dernières représentent 50% de son activité.

"Les grandes entreprises ont besoin de services transactionnels associés à la crypto et la blockchain, explique Nicolas Louvet à L'Usine Digitale. Par exemple, une marque de luxe qui veut vendre des NFT a besoin de gérer des wallets, d'encaisser des cryptomonnaies et de payer des 'gas fees', de convertir des euros en cryptomonnaie. Tout cela demande beaucoup de manipulations et de créations de comptes. Sans parler des contrôles liés à la lutte contre le blanchiment. Nous prenons tout en charge via une API, avec un ticket d'entrée à partir de 800 euros par mois. Nous voulons être le Adyen ou le PayPal du Web3."

La start-up parisienne accompagne déjà 18 entreprises du CAC40 sur The Sandbox, dont Carrefour, pour leurs opérations d'achat-vente, de change, de conservation d'actifs numériques, de gestion des wallets, et pour les process de paiement. Elle développe également des expériences autour des RH et de l'engagement des collaborateurs, considérant que les métavers sont "l'évolution naturelle des réseaux sociaux".

Un marché à défricher

L'ex-Maison du Bitcoin a souffert de la faillite de FTX à laquelle étaient exposés ses produits de rendement, et de celle de Genesis où elle avait placé des fonds. Coinhouse a remboursé par anticipation à ses clients les sommes bloquées durant le processus de liquidation. La mésaventure laisse forcément des traces, même si Nicolas Louvet assure que "cela ne met pas en péril" la société, et espère récupérer au moins une partie des sommes. Les mirages des rendements mirobolants ont fait long feu et il y a sans doute plus de perspectives de croissance sur le marché de l'accompagnement des entreprises.

C'est dans ce contexte que Coinhouse publie le 6 avril une étude réalisée avec Deloitte auprès d'une centaine d'entreprises françaises, portant sur leur adoption des cryptomonnaies, des NFT et des métavers. Autant de chiffres à mettre en avant pour promouvoir ses services. Par exemple, seulement 7% des entreprises traditionnelles (non spécialisées dans le Web3) ont déjà eu recours aux cryptomonnaies pour leurs transferts ou leurs paiements internationaux pour diminuer leur coût. 65% n'ont encore jamais réalisé de projet de NFT. Ou encore, 59% n'ont jamais investi dans les crypto-actifs mais 17% projettent de le faire.

Cela tombe bien, Coinhouse peut se montrer un conseil rassurant, encore plus depuis que la banque Oddo-BHF a pris une participation dans l'entreprise en 2022. "L’intérêt des entreprises est bien là et il est croissant. Nous accélérons notre développement en permettant aux entreprises de générer du chiffre d’affaires avec le Web3 et les cryptos", enchaîne Nicolas Louvet dans le communiqué qui accompagne l'étude de Deloitte.

Acteur régulé (la start-up a été le premier PSAN à être enregistré par l'AMF), capable de faire le pont entre la monnaie fiat et les cryptomonnaies, la société qui compte une centaine de salariés prévoit de lancer son offre de compte en euros à la fin du premier semestre.