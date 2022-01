Cureety réunit 5 millions d'euros pour favoriser la télésurveillance en oncologie

Fondée en 2018, la start-up a mis au point une plateforme de télésurveillance médicale et de suivi ciblant notamment les patients souffrant de cancer. Après avoir levé 1,2 millions d’euros en 2020, Cureety annonce avoir réuni 5 millions d’euros en ce début d’année 2022.



Plus de 5000 patients répartis sur 40 établissements

L’enveloppe regroupe en partie des obligations convertibles en actions : elles ont été souscrites par des mutuelles telles que MBA Mutuelle et Groupama et les investisseurs historiques de Cureety, via la plateforme rennaise Myoptions. S’ajoutent des prêts accordés par un pool bancaire et Bpifrance. A ce stade, Cureety indique que sa plateforme est utilisée par plus de 40 établissements de santé en France et en Espagne auprès de près de 5 000 patients.



Elle souhaite s’appuyer sur ce financement et sur la nouvelle loi de la Sécurité sociale favorisant le remboursement de la télésurveillance pour accélérer le déploiement de sa solution. La start-up mise aussi sur des partenariats signés avec Astrazeneca Servier, Ipsen ou encore Teladoc Health France.



20 recrutements prévus

Outre la France, Cureety vise aussi les marchés européens. La start-up dispose déjà un bureau en Espagne : un second est prévu en Italie au premier semestre 2022. La PME va également soutenir une quinzaine de programmes de recherche afin notamment de quantifier les bénéfices apportés par sa plateforme, labélisée dispositif médical.



A ce jour, Cureety emploie 30 salariés entre Dinan dans les Côtes d’Armor, Paris et Barcelone. Cureety prévoit le recrutement d'une vingtaine de salariés notamment pour renforcer ses équipes tech, data, et science. En 2021, Cureety a généré un chiffre d’affaires de 600 000 euros. 1,5 à 2,5 millions d'euros sont espérés sur 2022.