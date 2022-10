Citalid lève 12 millions d'euros pour sa solution de quantification des risques cyber

Les assurances cyber sont dans l'actualité, mises en lumière par la discussion de la loi LOPMI au Parlement, qui prévoit d'encadrer le remboursement des rançons par les assureurs. Citalid, une start-up française spécialisée dans la quantification financière du risque cyber, apporte aux assureurs un moyen de tarifer leurs polices d'assurance. Elle annonce ce mercredi une levée de fonds de 12 millions d'euros en série A, auprès de Seventure Partners.



un investisseur spécialisé dans l'assurance des hôpitaux

L'assureur mutualiste Relyens (qui couvre notamment les hôpitaux et les collectivités locales), l'assureur spécialisé dans les risques d'entreprises Albingia, la holding Fiblac et les investisseurs historiques de Citalid (Axeleo Capital, BNP Paribas Développement) ont également participé à l'opération.



"En considération de l’intensité des menaces ciblant les hôpitaux depuis la pandémie, Relyens se positionne avec de fortes ambitions stratégiques sur le pilotage, la prévention et l’assurance des risques cyber hospitaliers. Afin de développer une capacité innovante, dynamique, et pérenne de pilotage de ces risques à destination des acteurs du soin en Europe, Relyens a fait le choix de prendre part au financement de Citalid", déclare Dominique Godet, directeur général du groupe Relyens.

moteur de calcul du risque

Citalid a été lancée en 2018 par Maxime Cartan et Alexandre Dieulangard, deux spécialistes du renseignement sur les cybermenaces ayant travaillé à l’Anssi. En 2021, la start-up a été sélectionnée par le gouvernement dans le cadre du programme d'investissement "Grand Défi" Cyber, doté de 720 millions d'euros de financements publics.



La start-up basée à Levallois-Perret a conçu un moteur de calcul du risque cyber alimenté par des données structurées sur l'état de la menace (types, sources et techniques d'attaque, secteur et géographie, géopolitique, actualités économiques et business…), qu'elle transforme par le biais de calculs probabilistes en métriques financières en fonction du contexte propre à chaque organisation (exposition, niveau de protection, enjeux économiques…). Elle commercialise sa solution, qui fournit également des recommandations d'investissements en cybersécurité présentant le meilleur rapport coût / efficacité pour répondre à ce risque, sous forme de logiciel SaaS.



Citalid travaille pour des assureurs (Axa, Allianz, Generali, BNP Paribas), mais aussi pour de grandes entreprises (Leroy Merlin, SNCF) ainsi que pour le ministère des Armées. Contrairement à d'autres risques plus anciens, le risque cyber est mal évalué par les assureurs, qui manquent de données historiques et mesurables.