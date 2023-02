Cybersécurité de la 5G : les entreprises doivent passer à la pratique

Dès 2019, la Commission européenne a pris soin de publier ses recommandations concernant la sécurisation des réseaux 5G. Depuis lors, la thématique de protection des actifs numérisés et des infrastructures qui les véhiculent n’a cessé de gagner en consistance en raison de la multiplication des piratages de grande ampleur visant les organisations privées et publiques à l’échelle de la planète. Pourtant, on ne recense pas encore une prise en compte systématique de la cybersécurité dans l’ensemble des projets initiés par les entreprises qui prévoient d’intégrer ces nouvelles générations de réseaux de communication.

Pas de prise en compte systématique

La preuve en est, la déclaration conjointe du Conseil des ministres franco-allemand qui a été publiée fin janvier 2023 fait explicitement référence aux nécessaires travaux que les deux pays devront conduire pour renforcer la cybersécurité et la souveraineté dans le domaine des réseaux 5G/6G.

Si les usages grand public ont longtemps été mis en avant pour illustrer l’intérêt de ces capacités renforcées de connectivité d’Internet mobile, leur appropriation commerciale par les consommateurs est encore limitée. Tandis que les entreprises, en revanche, planchent de plus en plus sur des modalités d’exploitation en vue d’intensifier la numérisation de leurs processus de production ou de traitement de leurs chaînes logistiques.

Intégrer la cybersécurité en amont des projets

Autant de bonnes raisons pour intégrer le plus en amont possible dans les travaux préparatoires des dispositifs de supervision de la cybersécurité. Surtout si les facultés de la 5G, notamment la faiblesse de la latence et les débits amplifiés, permettent de concrétiser des modèles d’automatisation dans des proportions encore inégalées. Cette exigence de sécurisation a été défendue en octobre 2022 par l’eurodéputée Tsvetelina Penkova devant les membres de la GSMA, l’association professionnelle des opérateurs mobiles. Pour qu’elle soit prise en compte à toutes les étapes du processus industriel.

Ce passage à la phase pratique est indispensable de manière à disposer des outils de détection, de suivi et de remédiation adaptés à ces chantiers technologiques. Ces derniers auront besoin de capacités de supervision qui s’intègrent aisément dans les dispositifs de cybersécurité globaux déjà présents dans les entreprises, pour renforcer effectivement la durabilité des organisations irriguées par ces technologies de communication à très haut débit.

Nicolas Arpagian

Directeur de la stratégie en cybersécurité de Trend Micro.

Auteur de La Cybersécurité aux Presses Universitaires de France.







