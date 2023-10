Cybersécurité : HarfangLab lève 25 millions d'euros pour conquérir l'Europe avec son EDR

La start-up HarfangLab, spécialisée dans la cybersécurité, annonce ce lundi 9 octobre une levée de fonds en série A de 25 millions d'euros. Le tour de table a été mené par Crédit Mutuel Innovation accompagné par MassMutual Ventures et Elaia, investisseur historique de l'entreprise. Un seed de 5 millions d'euros avait été bouclé en 2021.

Un logiciel certifié par l'Anssi

Créée en 2018 par Grégoire Germain et Xavier Boreau, l'entreprise a développé un EDR (Endpoint Detection and Response) certifié par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi). Il permet de détecter et de bloquer les menaces connues et inconnues sur les terminaux en s'appuyant sur l'analyse comportementale, l'apprentissage automatique et la corrélation des événements. Tandis qu'un antivirus classique ne fait que détecter les menaces dont la signature est connue, un EDR a la capacité de corréler les données des terminaux, détecter les comportements suspects et bloquer l'attaque en redescendant l'information aux autres terminaux.



"Nous possédons un vrai différentiel technologique : nous utilisons des moteurs à signature et le langage Rust, économe mais très performant, pour ne pas épuiser trop de ressources au poste de travail sur lequel tourne l'agent", explique Grégoire Germain, co-fondateur et CEO de l'entreprise, à L'Usine Digitale. La solution SaaS peut être "projetée dans n'importe quel cloud". "Il est même disponible on-premise (sur site, ndlr)" pour les clients ayant des activités particulièrement sensibles.

60% de clients privés

HarfangLab commercialise son logiciel de cybersécurité en vente indirecte, en particulier aux "centres opérationnels". L'entreprise a aujourd'hui conquis plus de 250 entreprises et organisations publiques, "60% de clients privés et 40% dans le public", précise le CEO. Ce qui correspond à 800 000 postes de travail et postes protégés. "Le cap du million sera passé d'ici la fin de l'année", se réjouit-il.



Grâce à cette nouvelle levée de fonds, la pépite tricolore veut exporter sa solution en Europe, en commençant par l'Allemagne, pays dans lequel elle a déjà recruté des salariés. L'Autriche, la Suisse et le Benelux seront les prochaines cibles. "Le développement sur d'autres continents – aux Etats-Unis par exemple – est envisagé sous forme de partenariats industriels", confie Grégoire Germain. Les fonds seront également dédiés à "l'amélioration des produits". Les effectifs de 85 salariés seront presque doublés en 2024.