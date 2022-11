Cybersécurité : Orange met la main sur deux entreprises suisses

Orange Cyberdefense, filiale dédiée à la cybersécurité de l’opérateur télécoms français, a fait son shopping en Suisse. Lundi, elle a annoncé l’acquisition des sociétés suisses SCRT et Telsys, spécialistes de la cybersécurité sur le marché helvétique. L’opérateur français n’a, en revanche, pas communiqué le montant de l’opération.



“C’est une nouvelle étape vers notre objectif pour devenir le leader européen de la cybersécurité”, s’est réjoui Hugues Foulon, PDG d’Orange Cyberdefense. “Cette opération va nous permettre de poursuivre notre projet industriel de leadership en Suisse en s’appuyant sur la taille d’Orange Cyberdefense, son portefeuille de services et son modèle opérationnel pour servir encore mieux nos clients nationaux” a, quant à lui, souligné le chairman de SCRT et Telsys, Éric Delangle.



L’équipe de management existante et les structures de SCRT et Telsys conserveront “une autonomie locale pour accélérer leurs plans d’expansion”, souligne le communiqué, alors que “l’ADN” d’Orange Cyberdefense est la “proximité géographique avec ses clients”.

Ambition européenne

Le groupe Orange continue ainsi son accélération sur le marché de la cybersécurité en Europe après le rachat, en 2019, du Britannique SecureData et du Néerlandais SecureLink pour la somme de 515 millions d’euros. L’entreprise se targue désormais d’une implantation dans neuf pays : la France, la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni et, à présent, la Suisse.



Orange a fait de sa filière cybersécurité une priorité et se fixe comme objectif d’atteindre un milliard d’euros en 2023, après une augmentation de son chiffre d’affaires de 14 % l’année dernière.