Cybersécurité : Tehtris lève 44 millions d'euros pour continuer son internationalisation

Deux ans après une première levée de fonds en Série A d’un montant de 20 millions d’euros, Tehtris décroche 44 millions d’euros, l'une des plus grosses levées de fonds de l'année dans la cybersécurité en France et un montant record pour une entreprise développant des technologies de détection et réponse étendues (XDR).

Fondée par deux anciens de la DGSE

L’entreprise a développé la solution de cyberdéfense Tehtris XDR Platform qui détecte et neutralise en temps réel et sans action humaine les cybermenaces. Fondée par deux anciens de la DGSE, Éléna Poincet et Laurent Oudot, la start-up française emploie plus de 260 collaborateurs en Europe, et a ouvert une filiale en Allemagne, en Espagne, au Japon et au Canada depuis son premier tour de table de novembre 2020.



Ces 44 millions d’euros, dont 36 millions en growth equity, sont mis sur la table par Jolt Capital, ainsi que par des fonds historiques de la Série A, Tikehau Ace Capital, leader européen du capital-investissement dans la sécurité du numérique, Open CNP, le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances, et de Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO).



“L’excellence et la maturité technologique du produit, l’attention portée à la qualité du recrutement et l’important potentiel de croissance sur des marchés dans toute l’Europe ou en Asie du sud-est, voilà qui fait de Tehtris un véritable leader que nous sommes ravis de voir intégrer le portefeuille de Jolt”, s’est félicité Guillaume Girard, Managing Partner chez Jolt Capital.

Accélération à l'International

Et ces nouveaux financements devraient justement permettre à l’entreprise de continuer son expansion à l’international. “Il n’y a jamais eu autant de cyberattaques et d’intrusions réussies sur la planète. L’apport constitué par ce tour de growth accompagne notre stratégie de recherche et développement et d’innovation constante au service d’une course à l’armement de chaque instant”, a souligné Laurent Oudot, CTO de Tehtris.



“Nous sommes ravis de cette nouvelle étape dans notre développement pour porter l’excellence de la technologie française dans le monde, au service d’une autonomie numérique européenne”, a ajouté Eléna Poincet, CEO de la start-up qui devrait par ailleurs recruter 300 personnes supplémentaires dans les années à venir.



Alors que les cyberattaques ne cessent de frapper partout dans le monde et que la France voudrait bien voir émerger des champions européens pour y faire face, il y a fort à parier que l’annonce devrait réjouir le ministre délégué au Numérique, Jean-Noël Barrot. Début septembre, il a fixé des objectifs très clairs pour le secteur de la cybersécurité : un chiffre d’affaires multiplié par trois, trois licornes et 37 000 nouveaux emplois d'ici à 2025.