CyberVadis lève 7 millions d'euros pour sa plateforme d’évaluation des risques cyber

Un an après avoir pris son indépendance, CyberVadis réalise sa première levée de fonds. Mercredi 24 mai, la start-up française, spécialisée dans l’évaluation des risques cyber des fournisseurs, a officialisé un tour de table de sept millions d’euros, mené par le fonds suédois Zobito.



“Cette levée va nous permettre d’embaucher de nouveaux talents, d’accélérer notre expansion en Europe et aux Etats-Unis et de continuer à développer des fonctionnalités sur notre plateforme”, explique Estelle Joly-Foillard, sa cofondatrice et directrice opérationnelle.



CyberVadis a été fondée en 2018, dans le giron d’EcoVadis, spécialisée dans l’évaluation RSE et qui a levé 500 millions d’euros l’an passé. “Cela nous a permis de gagner du temps, en profitant de leur expérience sur l’évaluation des tiers et sur la méthodologie de scoring”, souligne sa cofondatrice. En 2022, la start-up a mené une scission.

Capacité à détecter une attaque

CyberVadis, qui revendique une croissance à deux chiffres l’an passé, assure que 25% des entreprises du CAC 40 font partie de ses clients. Elles utilisent sa plateforme pour évaluer la capacité de leurs fournisseurs à détecter et à réagir à une cyberattaque, qui pourrait indirectement impacter leurs activités. “Les grands groupes ne sont pas dans une démarche de tri parmi leurs fournisseurs, explique Estelle Joly-Foillard. Ils souhaitent les aider face au risque d’attaque”.



Depuis son lancement, la société a évalué des milliers d’entreprises dans 96 pays. Environ la moitié sont basées en Europe, 30% dans les deux continents américains, principalement aux Etats-Unis, et 20% en Asie. Un tiers de groupes évalués fournissent des solutions technologiques. Le reste se répartit entre de multiples secteurs d’activité, comme des cabinets d’avocats, des agences de recherche et développement ou encore des fournisseurs industriels.

Les fournisseurs aussi gagnants

Sur un marché “gigantesque mais encore en construction”, CyberVadis met en avant la fiabilité de ses informations. Son évaluation ne se base pas sur des éléments déclaratifs mais sur une “revue de preuve”. Ces informations sont ensuite analysées par des experts en cybersécurité pour aboutir à une note sur 1000. Un plan d’amélioration est également communiqué.



“Tout le monde est gagnant”, avance Estelle Joly-Foillard. Les grandes entreprises, qui ont besoin d’évaluer et de réduire les risques encourus par leurs nombreux partenaires. Mais aussi les fournisseurs, qui obtiennent des recommandations et peuvent partager leur notation avec l’ensemble de leurs clients. “Ils reçoivent des dizaines voire des centaines de questionnaires cyber chaque année, note la responsable. Ils peuvent désormais simplement partager leur carte de score”.