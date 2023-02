Cycle lève 6 millions de dollars et lance sa plateforme SaaS de gestion des retours clients

La start-up française Cycle communique sur une levée de fonds de 6 millions de dollars en amorçage ce 28 février 2023. Elle annonce également la disponibilité publique de sa plateforme de gestion des retours utilisateurs dédiée aux équipes produit, arrivée à maturité après trois ans en bêta privée.

Le tour de table a été mené par eFounders, le fonds de capital-risque américain Boldstart Ventures, ainsi que Base Case, SV Angel, BoxGroup, Hummingbird Ventures. Il a été rejoint par 60 business angels, parmi lesquels d’ex-chefs de produit chez Meta, Stripe, Google, Uber ou encore Dropbox.

Les designers ont Figma, les développeurs ont GitHub... Et les chefs de produit ?

Cycle a été fondé en 2019 par Mehdi Boudoukhane au sein d'eFounders, un start-up studio qui a lancé plusieurs entreprises SaaS à succès comme Front ou Aircall.

“En tant que product manager, je me suis toujours senti frustré, non pas parce que je manquais d'outils, mais plutôt parce que j'en étais submergé. Je me disais : les designers ont Figma, les ingénieurs ont GitHub, comment se fait-il que je me perde encore dans les onglets pour réaliser mon travail le plus élémentaire ?” explique le fondateur dans le communiqué.

C’est de ce constat qu’est né Cycle, dont l’ambition est de "révolutionner le product management". L’entreprise propose une plateforme de gestion des retours utilisateurs dédiée aux équipes de développement de produits ou services digitaux. "C’est un peu comme un CRM, mais pour l’équipe produit", poursuit Mehdi Boudoukhane. Il s’agit d’un espace collaboratif qui permet d'explorer, de hiérarchiser, de planifier, de rédiger des spécifications, de livrer en équipe et de communiquer avec les parties prenantes et les clients.

Une plateforme multi-utilisateurs pas seulement dédiée aux chefs de produit

"Le product management est un sport d'équipe. C’est l'analyse des feedback clients, des conversations avec les commerciaux sur les besoins des utilisateurs, la collaboration avec les designers sur les maquettes et les prototypes, la transmission des spécifications aux ingénieurs, la rédaction des release notes avec le marketing… Cycle permet de gérer l'ensemble de ce processus", détaille le communiqué.

L'outil multi-utilisateurs de Cycle est utile aux chefs de produit bien sûr, mais aussi à tous ceux qui travaillent sur le développement du produit : CEO, CTO, ingénieurs, concepteurs, designers, équipes commerciales… D’ailleurs, "plus de 70 % des utilisateurs actuels de Cycle ne sont pas des product managers", précise le communiqué. Elle leur permet de travailler tous ensemble en temps réel.

Le logiciel s'ouvre au public

Détail qui a son importance : Cycle est une plateforme horizontale composée de blocs de construction flexibles et personnalisables par chaque entreprise. Le produit était en version bêta privée depuis trois ans, réservé aux équipes eFounders, puis à 500 utilisateurs, des jeunes pousses sélectionnées pour tester la solution et fournir des pistes d’amélioration.

Elles auraient apparemment apprécié l’expérience : "Les utilisateurs de Cycle ne peuvent plus s’en passer. Les product managers passent en moyenne 3 heures par jour dans Cycle et 40% des utilisateurs se connectent à a plateforme plus de 4 jours par semaine", se vante l’entreprise. Le logiciel est à présent mature et disponible depuis ce matin pour le public.

"Cycle deviendra le portfolio des product manager"

La société entend devenir "la référence en matière de product management, tout comme Figma l'est devenue en matière de design", mais ambitionne aussi d'être "le CV de chaque product manager, à l'instar du rôle que joue désormais GitHub pour les ingénieurs".

“Je pense qu'un jour, tous les product managers auront leur CV dans Cycle. Un profil GitHub indique les projets auxquels un ingénieur a contribué par le biais de production de code. À l'avenir, un profil Cycle montrera les fonctionnalités auxquels un product manager aura contribué par du développement produit. Cycle deviendra en quelque sorte le portfolio des product managers, au même titre que Behance ou Dribbble pour les designers”, espère Mehdi Boudoukhane, toujours dans le communiqué.