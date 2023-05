Da Vinci Labs veut faire de la Touraine un territoire d'innovation technologique

Basé en Touraine, près d'Amboise, dernière demeure de Léonard de Vinci, le Da Vinci Labs vise à faire émerger des projets porteurs dans les secteurs des technologies quantiques, de l'intelligence artificielle et de la biologie synthétique. Sa vision repose sur la pluridisciplinarité, qui doit favoriser l’émergence d’innovations majeures d’ici 10 ans.

15 millions d'euros en fonds privés

Concrètement, le projet s'articule autour d'un centre de recherche dote? d’un incubateur capable a? la fois d’accueillir ses propres ingénieurs de recherche et de soutenir des chercheurs ou entrepreneurs externes pendant leur période d’incubation. La livraison est prévue en 2025, une fois que l’emplacement de la construction sera validé par les services de l’Etat. Près de 15 millions d’euros vont y être investis en fonds privés.



L'ambition est de créer un axe Paris-Saclay-Tours. "Des technologies comme l’informatique quantique vont permettre des sauts de performance, notamment pour la consommation énergétique des futurs supercalculateurs. Les avancées seront très rapides dans les prochaines années, et l’objectif sera de combiner puissance de calcul et sobriété énergétique", expose Xavier Aubry, fondateur du Da Vinci Labs.

Un appui des entreprenants-chercheurs

La structure a cependant déjà démarré ses activités. "Nous accueillons à la fois les entrepreneurs et les ingénieurs. Nous souhaitons devenir un centre de recherche pointu qui favorise la création de start-up deeptech à impact", poursuit Xavier Aubry. Mais pour lui, les rassembler ne peut se faire que dans un lieu plus propice au respect de l’environnement : "Aujourd’hui, nous sommes dans un espace de coworking, la Mame à Tours. Nous souhaitons mettre en place une nouvelle infrastructure dans un environnement naturel avec un bâtiment à énergie positive, utilisant des matériaux bas carbone."



Le centre met un point d’honneur à accompagner les jeunes entreprises dans leurs démarches administratives, entre autres pour la recherche de financements publics et privés. "Nous recevons des ingénieurs qui veulent monter des entreprises mais qui ont peu d’expérience concernant les levées de fonds. Nous voulons être plus qu’un simple incubateur. Nous sommes donc beaucoup plus qu’un simple hôtel d’entreprises. Nous proposons de l’ accompagnement sur-mesure en les aidant à mettre en place des dossiers de financements publics et privés et à trouver les subventions, méconnues des ingénieurs."

Des projets d'envergure européenne

A ce jour, Da Vinci Labs est partenaire de quatre projets européens concrets, soit pour la gestion de projets, soit pour les activités de dissémination et communication. Les projets dureront de trois à quatre ans environ avec l’appui de financements européens. Le projet PAT4CGT, par exemple, vise à réduire les coûts de fabrication des thérapies cellulaires et géniques grâce à l’automatisation du contrôle qualité. Il est coordonné par le Da Vinci Labs.



"Travailler avec d’autres chercheurs européens de pointe, cela nous apporte la complémentarité des expertises. Nous pourrions avoir accès à un réseau unique de collaboration scientifique", commente Anna Kamenskaya, cheffe de projet au Da Vinci Labs. Xavier Aubry ajoute : "Avec ce consortium, nous développons de futures méthodes de production des thérapies génétiques et cellulaires. Ces thérapies sont très onéreuses et le projet PAT4CGT a pour objectif de diviser les coûts de production par cent."



Dans un autre registre, le projet SWIFTT utilise le traitement des donne?es satellites pour la surveillance proactive des fore?ts face a? l’impact du dérèglement climatique. Il est coordonné par la PME française Wildsense, Wildsense, avec le support du Groupement de Coopération Forestières, et inclut un partenaire de recherche en Ukraine.