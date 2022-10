DALL-E bientôt accessible sur Shutterstock pour générer des images à partir d'un texte

Shutterstock prend le contre-pied de son concurrent Getty Images. La banque d'images a annoncé le 25 octobre 2022 commercialiser des images générées par des intelligences artificielles avec l'aide d'OpenAI. A l'inverse, Getty Images a interdit en septembre dernier le chargement et la vente d'images générées par des outils comme DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion ou Make-A-Scene. Pour l'aider dans sa démarche, Shutterstock approfondie son partenariat noué avec OpenAI en 2021.

DALL-E sur Shutterstock

"Les données que nous avons obtenues sous licence auprès de Shutterstock étaient essentielles à la formation de DALL-E, explique Sam Altman, PDG d'OpenAI, dans un communiqué. Nous sommes ravis que Shutterstock propose des images DALL-E à ses clients dans le cadre de l'un des premiers déploiements via notre API, et nous attendons avec impatience de futures collaborations à mesure que l'intelligence artificielle deviendra une partie intégrante des flux de travail créatifs des artistes."



Concrètement ce partenariat apporte les capacités de création d'images d'OpenAI aux clients de Shutterstock : ils pourront générer des images instantanément selon différents critères qu'ils préciseront. Cette intégration sera effectivement lancée dans les mois à venir et les clients auront alors un accès direct à DALL-E pour générer une image à partir d'un texte.

Création d'un fonds pour les artistes

L'intégration de cette fonctionnalité fait suite à un premier partenariat via lequel Shutterstock a fourni des images à OpenAI pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle. Pour justifier sa démarche et mettre en avant son côté éthique, Shutterstock lance également un fonds pour rétribuer les artistes dont le travail est utilisé pour former des modèles d'intelligence artificielle. L'entreprise ne détaille pas la hauteur de la rémunération ni les critères fixés.



Shutterstock explique en substance vouloir évoluer avec son temps tout en veillant à ce que la technologie générative soit fondée sur des pratiques éthiques. Allant dans ce sens la banque d'images interdit la commercialisation d'images générées un algorithme d'intelligence artificielle qui n'est pas DALL-E. La banque d'image ajoute vouloir concentrer sa R&D sur la collecte et la publication d'informations liées aux contenus générés par l'intelligence artificielle. L'objectif ici étant de partager ses bonnes pratiques et trouver comment encadrer au mieux ces nouveaux contenus.