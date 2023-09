Dans l'usine de Stellantis à Vesoul, la quête des données du flux logistique en temps réel

Avec un total de 5,8 millions de véhicules vendus l'an passé, à travers 14 marques allant de Citroën à Dodge en passant par Maserati, la multinationale Stellantis est l'un des acteurs les plus importants du secteur automobile. Elle doit logiquement gérer une très importante demande de pièces détachées et possède dans la ville française de Vesoul un immense site industriel dans lequel elle entrepose ces dernières.



"On y traite à peu près 95 000 lignes de commandes par jour, ce qui fait sur nos temps d'ouverture à peu près une commande toutes les dix secondes", indique Mickaël Collardey, responsable de programmes IT et innovation pour la chaîne d'approvisionnement en pièces de rechange de Stellantis. Invité à s'exprimer lundi 25 septembre dans le cadre du salon parisien Big Data & AI Paris 2023, il a présenté sa stratégie ayant permis d'améliorer le tracking logistique sur le site.

"Des données au fil de l'eau"

Pour piloter ce site de Vesoul, Stellantis utilise un warehouse management system (WMS), soit un progiciel dédié à la gestion d'entrepôts, conçu au début des années 2000. Accusant son âge, "son fort n'était clairement pas les KPI [indicateurs clés de performance] en temps réel ou les KPI consolidés, relève Mickaël Collardey. On n'avait pas d'historisation, pas de tendance, et ça nous posait un vrai problème. Or, ajouter ça dans le WMS existant était une gageure."



Il était en effet essentiel de pouvoir suivre en direct l'avancée des commandes des clients afin de réduire le temps d'attente et d'avoir une idée de l'efficacité du site. C'est pour quoi Stellantis a fait appel à Onepoint dès 2019. "Sans toucher aux systèmes existants" et usant de méthodes dites de change data capture (CDC), Frédérick Miszewski, senior data et digital architect, a construit avec son équipe une architecture capable "d'acquérir ces données au fil de l'eau".

L'accent mis sur les pièces urgentes

L'objectif était également de se concentrer sur des pièces de rechange spécifiques, à savoir celles qui manquent à l'appel dans le stock et qui sont pourtant indispensables pour de très nombreux véhicules, lesquels ne peuvent pas rouler sans celles-ci. "Même si ça ne représente pas beaucoup de commandes, c'est une priorité absolue pour Stellantis", note Mickaël Collardey. Et des humains, si compétents qu'ils soient, ne pouvaient pas s'occuper seuls de cet ensemble, poursuit-il.



Grâce à la remontée de données presque en temps réel rendue possible par l'architecture Onepoint, un suivi de ces pièces urgentes a pu être mis en place en septembre dernier. Depuis, le temps d'attente a grandement diminué, passant à une demi-journée en moyenne. Les interfaces de ce système sont particulièrement techniques mais "on voulait privilégier la forme sur le fond, se concentrer sur le moteur avant de parler de carrosserie, indique Frédérick Miszewski. Ce qui nous intéressait, c'était de rapporter de la satisfaction client."