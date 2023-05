Dans le cadre de sa restructuration, Alibaba va scinder sa division cloud

Chez Alibaba, le cloud d’infrastructures devait représenter une formidable opportunité. Mais douze ans après ses débuts, le géant du commerce en ligne se prépare à quitter ce marché. Jeudi 18 mai, en marge de la publication de ses résultats annuels, il a en effet annoncé la future “scission intégrale” de sa division cloud.

Cette décision surprise s’inscrit dans le cadre d’une vaste réorganisation annoncée fin mars. Après deux années difficiles, Alibaba a choisi de se transformer en holding chapeautant six entités indépendantes. Celles-ci seront pilotées par leur propre directeur général. Et elles pourront faire entrer des investisseurs extérieurs et même s’introduire en Bourse.

Dans ce nouvel Alibaba, la division cloud, qui intègre également DingTalk, la plateforme de communication et de collaboration en entreprises, l’équivalent de Slack, semblait devoir occuper une position importante. Elle devait en effet être dirigée par Daniel Zhang, l’actuel patron d’Alibaba, qui a pris la suite du fondateur Jack Ma en 2019.

Peu de profits dans le cloud

La société prévoit désormais de distribuer les actions d’Alibaba Cloud à ses actionnaires, sous la forme d’un dividende exceptionnel. À terme, elle ne devrait plus détenir la moindre participation. Les analystes estiment que la nouvelle entité pourrait être valorisée à hauteur de 30 milliards de dollars, soit près de 15% de la capitalisation boursière d’Alibaba. Le groupe n’a pas précisé si la cotation en Bourse aurait lieu à New York ou à Hong Kong.

Alibaba a lancé sa division cloud en 2010, suivant la voie ouverte par Amazon. La société a beaucoup investi pour développer son infrastructure et son offre, considérant le marché comme son principal relais de croissance. Ses efforts lui ont permis de capter une part de marché de 40% en Chine. Mais les profits se sont longtemps fait attendre. Et ils restent encore assez faibles : moins de 190 millions d’euros lors du dernier exercice.

Deux introductions en Bourse

En outre, la division cloud d’Alibaba a connu un fort ralentissement de sa croissance. Au quatrième trimestre, elle a même enregistré un repli de ses revenus, une première. La société est notamment victime d’une concurrence accrue sur son marché domestique, menée par Huawei. Mais aussi par des acteurs publics, comme l’opérateur China Mobile, considérés par certains clients comme plus sûrs dans un contexte d’offensive de Pékin contre les géants du numérique.

Outre la scission de sa branche cloud, Alibaba a annoncé les prochaines introductions en Bourse de Freshippo, sa chaîne de supermarchés, puis de Cainiao, sa division logistique. Le groupe conservera la majorité du capital, mais ces deux opérations doivent permettre à ses deux filiales de recueillir des fonds pour continuer à investir.

Enfin, Alibaba cherche des investisseurs pour entrer au capital de son activité d’e-commerce à l’international, qui inclut la plateforme cross-border Aliexpress et Lazada, sa branche en Asie du Sud-Est.