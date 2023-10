Dans le cloud, l'IA générative profite davantage à Microsoft qu'à Google

Dans la course à l’intelligence artificielle générative, Microsoft prend un meilleur départ que Google. Nouvelle illustration avec la publication des résultats financiers du troisième trimestre des deux géants américains, qui s'affrontent désormais pour tirer profit de la demande pour entraîner et faire tourner des modèles d’IA dans le cloud.

Entre juillet et septembre, le cloud Azure de Microsoft a enregistré une légère accélération de la croissance de son chiffre d’affaires, qui a progressé de 29% par rapport à l'année précédente. A l'opposé, la division cloud de Google (qui inclut aussi son offre bureautique Workspace) a accusé un repli de sa croissance, tombée à 22% sur le trimestre.

Microsoft mieux placé

Certes, la différence entre Microsoft et Google semble peu importante sur le papier. Mais l'activité cloud du moteur de recherche est bien plus petite que celle du concepteur de Windows. Cela signifie que la hausse de son chiffre d’affaires, en valeur et pas en pourcentage, est beaucoup plus faible que chez sa rivale.

Ces performances illustrent une tendance davantage favorable au groupe de Redmond, soulignent les analystes, qui le considèrent comme mieux placé pour profiter de l'intérêt autour de l’IA générative. Peut-être en raison de son partenariat avec OpenAI, la start-up qui a conçu ChatGPT.

Nombreuses fonctionnalités

Ces derniers mois, les deux plateformes de cloud ont multiplié les annonces de fonctionnalités dans le domaine de l’IA générative. D’une part, elles cherchent à attirer les start-up pour qu’elles conçoivent leur grand modèle de langage ou leur modèle de diffusion, au cœur des dernières avancées.

D’autre part, elles visent toutes les entreprises qui veulent ajouter des fonctionnalités d’intelligence artificielle, sans avoir à développer elles-mêmes de modèles. Les plateformes de cloud doivent donc leur fournir les outils nécessaires pour leur permettre de bâtir la prochaine génération d’applications.