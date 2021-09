Dans le Doubs, la pépite Digital Surf renforce son expertise dans l'analyse de l'infiniment petit

Ingénieur physicien, Christophe Mignot a créé Digital Surf en 1989 en se spécialisant initialement dans la conception de profilomètres, des instruments utilisés pour mesurer le relief microscopique d'une surface, notamment dans le but d'en évaluer la rugosité ou la micro-géométrie.



Parmi les applications, le contrôle dimensionnel des petits objets pour l’horlogerie, la microfluidique, les semiconducteurs mais aussi l’automobile. Ainsi, cette technique s’utilise dans la conception d’un tableau de bord ou d’une tôle de voiture, qui ne peuvent pas être lisses tant pour ne pas éblouir quand le soleil se reflète que pour retenir la peinture. "Les profilomètres mesurent et donnent un graphique, une cartographie qui aboutit à des images 3D du relief", explique Christophe Mignot. Cette maîtrise du relief microscopique est essentielle dans la conception de nombreux objets.



De fabricant d'instruments à éditeur de logiciels

En 2008, devant la baisse mondiale des investissements, Digital Surf décide de se recentrer en abandonnant la conception et la production d'instruments pour se consacrer exclusivement à leur partie logicielle. Il devient alors fournisseur notamment de ses anciens concurrents parmi les fabricants de profilomètres et de microscopes.



Aujourd'hui, une cinquantaine de fabricants de microscopes proposent les différentes versions de Mountains, inclus comme un composant standard ou en option, à leurs clients et assurent ainsi 75% du chiffre d'affaires de Digital Surf, le reste étant acheté par les utilisateurs de microscopes, des laboratoires publics ou industriels. Disponible en 11 langues, le logiciel travaille indifféremment avec le système métrique (millimètres, micromètres, Angströms/nanomètres) ou le système impérial (inches, micro-inches), et il est conforme à la nouvelle norme ISO 25178 sur l'évaluation en 3D de l'état de surface.





Reconstruction en 3D obtenue à partir de 2 images 2D produites par un MEB (ici un grain de pollen).



Dans la continuité, Digital Surf observe rapidement que les fabricants de profilomètres fournissent le relief mais sont de plus en plus demandeurs de l'image, et qu'en contrepartie les fabricants de microscopes désirent offrir le relief (3D) avec leurs images. Le savoir-faire 3D initialement développé pour les profilomètres est adapté, et se lance à la conquête de la microscopie électronique avec un nouveau produit dédié : MountainsSEM. Digital Surf complète son offre en 2014 avec l'acquisition de l'entreprise danoise Image Metrology et son logiciel SPIP, leader pour la niche de la microscopie en champ proche.



Le microscopique sous toutes ses formes

"Notre force, au-delà des mathématiques et de la compréhension des applications, c’est la qualité de présentation des images grâce à la 3D au sein d'un environnement de mise en page et de communication des résultats", vante Christophe Mignot. Les rapports de métrologie sont générés dans un format propriétaire (extension .MNT) mais le logiciel peut aussi les exporter aux formats PDF et RTF.



La dernière version du logiciel analyse également désormais la surface d'un objet de forme quelconque, et ne cartographie plus seulement le relief d'une face relativement plane. "Parmi les applications se trouvent par exemple les pompes pour le médical ou l'aéronautique, détaille Christophe Mignot. Avec l'arrivée de la fabrication additive se pose le problème de l'état de surface à l'intérieur des objets. La tomographie X permet déjà leur mesure, mais Mountains 9 est le premier logiciel qui peut en calculer la rugosité selon des critères normalisés, adaptés pour cette application".





Superposition de cartographies chimiques sur une image de microscopie à balayage électronique (MEB) pour étudier la composition d’un échantillon.



Le relief en 3D, la cartographie chimique ou physique en couleur

Au-delà de l’analyse du relief et des textures, la version 9 de Mountains donne désormais la possibilité d’étudier les propriétés des objets telles que la fluorescence, la conductivité, le magnétisme ou encore la composition chimique. "Plus de 80 % des propriétaires de microscopes électroniques ont également un analyseur spectral X pour remplir cette mission. Avec MountainsSEM, non seulement, ils disposent de la reconstruction 3D du relief sur un instrument standard, mais en plus, maintenant on colle la cartographie chimique sur le 3D !"



La version multi-instruments du logiciel peut lire et récupérer la quasi-totalité des données et des images de profilométrie et de microscopie (optique, à force atomique, électronique, spectrale), les analyser et les corréler entre elles. "C'est un outil unique de confluence et de synergie des données de microscopie au service des laboratoires de caractérisation". Digital Surf accompagne les fabricants et les utilisateurs de microscopes pour les défis contemporains de la recherche et de l'industrie comme la fabrication additive, la miniaturisation ultime des fonctions dans les nanotechnologies et nanobiotechnologies, ou la recherche médicale.