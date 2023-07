Dans le viseur de Pékin depuis plus de deux ans, Ant Group écope d'une lourde amende

C’est peut-être la fin d’un long calvaire pour Ant Group, la filiale financière d'Alibaba surtout connue pour le très populaire système de paiement Alipay. Vendredi 7 juillet, les autorités chinoises ont mis un terme à leur enquête lancée il y a deux ans et demi, lui infligeant une amende de 7,1 milliards de yuans, soit un peu plus de 900 millions d'euros.



Ant a été sanctionné pour ne pas avoir respecté la législation chinoise sur la protection des consommateurs ou encore sur la lutte contre le blanchiment d’argent. À la demande de Pékin, la société avait déjà dû se restructurer. Elle a notamment niché ses activités de prêts (un secteur en forte croissance) dans une nouvelle filiale, qu’elle ne détient qu’à hauteur de 50% et qui compte une entreprise publique comme deuxième actionnaire. Ces changements se répercutent sur sa croissance et sur sa rentabilité.

Introduction en Bourse bloquée

Cette amende pourrait mettre un terme à une période très compliquée, pendant laquelle Ant s’est retrouvée dans le viseur du régime chinois. Tout a commencé fin 2020, deux jours seulement avant l’introduction en Bourse de la société. Une opération qui devait affoler tous les compteurs, permettant à Ant de devenir l’institution financière la mieux capitalisée au monde, devant tous les acteurs traditionnels. Mais qui avait été bloquée à la dernière minute par Pékin.



Officiellement, les autorités invoquaient un renforcement de la réglementation, imposant des exigences accrues de fonds propres sur les prêts accordés aux particuliers et aux petites entreprises. En réalité, le groupe avait surtout payé un discours polémique prononcé quelques jours plus tôt par Jack Ma, le fondateur d’Alibaba, dans lequel il s’était violemment attaqué au système bancaire chinois, dont la “mentalité de prêteur sur gages” représente, selon lui, un frein à l’innovation.

Jack Ma prend du recul

Cet épisode avait déclenché une vaste offensive de Pékin contre la domination des géants du numérique, contraints à modifier plusieurs pratiques anticoncurrentielles. Alibaba n’a pas été épargné: au printemps 2021, le gendarme antitrust chinois lui a infligé une amende historique de 18,2 milliards de yuans (2,3 milliards d’euros). Quelques mois plus tard, le géant du commerce en ligne a dû ouvrir les portes de son écosystème, jusqu’ici fermées à la concurrence.



Début 2023, pour apaiser le gouvernement, Jack Ma a décidé d’abandonner le contrôle d’Ant, ne conservant que 6,2% des droits de vote, contre plus de la moitié précédemment par l’intermédiaire d’une structure capitalistique complexe. Ant assure désormais ne peut avoir de projet d’introduction en Bourse. Elle va mener un programme de rachat d’actions, pour ses actionnaires historiques qui souhaitent liquider leur position. Mais celle-ci s’effectuera sur la base d’une valorisation 70% inférieure à celle qui avait été retenue en 2020.