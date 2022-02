Dans une offensive anti-TikTok, les Reels débarquent sur Facebook

Après les Stories, au tour des Reels d'Instagram de débarquer sur Facebook. Meta a annoncé le 22 février 2022 déployer plus largement ce format de vidéo de courte durée sur Facebook. Déjà accessible sur Facebook aux Etats-Unis, les Reels sont aujourd'hui proposés dans 150 pays.



Des outils de rémunération

Les Reels sont partagés directement dans le fil d'actualité et également mis en avant sur une nouvelle section des Reels à découvrir. Facebook assure que leur création est facile et rapide. Le réseau social met en avant ses outils de créations et ses filtres en réalité augmentée, ses musiques et ses superpositions de texte.



Pour favoriser la monétisation autour de ces créations, et permettre aux créateurs de contenus de gagner de l'argent, Facebook élargit ses tests autour de la publicité. Aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, les créateurs peuvent apposer une bannière publicitaire semi-transparente qui apparait en bas de la vidéo et des stickers publicitaires (une image statique qui peut être placée n'importe où par le créateur). Cette solution sera étendue d'ici mi-mars à tous les pays.



Un programme pour rétribuer des créateurs selon l'audience réalisée est également accessible et doit être étendu. Enfin, Facebook ajoute développer un moyen pour que les créateurs puissent se faire rétribuer directement par leurs fans. Son programme avec les "Stars" sera transposé sur les Reels : les spectateurs pourront financer les créateurs par l'achat de "Stars" qui pourront être envoyées pendant la diffusion d'une vidéo.



Concurrencer TikTok

Près de la moitié du temps passé du Facebook et Instagram est occupé par le visionnage de vidéos. Meta ajoute que le Reels est son format qui grandit le plus rapidement jusqu'à présent. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Facebook semble surtout décidé à concurrencer TikTok. Ce réseau social, qui s'est imposé auprès des plus jeunes, permet de partager des vidéos de courte durée.



Toutefois, il n'est pas certain que le déploiement d'une de ses fonctionnalités phare sur Instagram lui permette de regagner de nouveaux utilisateurs. Pour la première fois de son histoire, Facebook a perdu des utilisateurs au quatrième trimestre. Meta a annoncé au début du mois une baisse d’un million d’utilisateurs quotidiens, de 1,93 à 1,929 milliard. Le sujet de la rémunération pourrait être au cœur de la bataille. Pour les créateurs de contenus il est plus facile de se rémunérer sur Instagram que sur TikTok. Ce réseau social peinant à mettre des outils en place rétribuant suffisamment les créateurs de contenus.