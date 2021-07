Dartagnan, success story nordiste parmi les email builders

Dartagnan, la solution d'email builing, reprend son indépendance cinq ans après sa commercialisation. La société implantée à Tourcoing (Nord) a en effet racheté le 25 juin les parts de ses investisseurs, des fonds régionaux (Finorpa et Nord France amorçage) auprès desquels elle avait levé un million d'euros en 2016. La croissance de son chiffre d'affaires est "stable et soutenue, de l'ordre de 30% chaque année", indique Christine Richard, directrice et fondatrice de la société.



En 2020, année compliquée pour de nombreuses entreprises, selon elle, Dartagnan a ajouté une centaine de nouvelles marques à son portefeuille clients, qui en regroupe 350, essentiellement des grands comptes. Entre mars 2020 et juin 2021, le nombre de salariés a doublé, passant de 15 à 30 et 10 autres recrutements sont en cours, ajoute la directrice.



L'email builder lancé en 2015 s'adresse principalement aux grandes entreprises : "nous sommes un des leaders en France sur ce marché du grand compte", souligne Christine Richard. Elle compte Air France, Oui SNCF, Kiabi ou Cdiscount parmi ses clients. Et elle se déploie aussi à l'étranger : la plateforme traduite en cinq langues est utilisée dans 25 pays.



Une référence métier

Pour sa directrice, le succès de Dartagnan se traduit par la croissance de l'entreprise mais aussi dans le fait que maîtriser cet outil est devenu une référence métier valorisé sur le marché du travail. Il trouve notamment sa source selon elle dans sa facilité d'utilisation (grâce au drag & drop) qui fait gagner beaucoup de temps en fabrication, sa forte capacité de personnalisation des versions (via des variables pluggées sur les solutions des clients).



La solution est aussi utilisable par des utilisateurs de profils variés (rédacteur, technique, créatif), et aux droits plus ou moins avancés. Autre spécificité de Dartagnan : le haut niveau de "responsivité" des emails qu'il permet de concevoir. Ils sont "compatibles avec tous les clients mail du marché", assure Christine Richard. Un résultat obtenu selon elle par le fait que 20 à 30% du CA de l'entreprise est investi en R&D, ce qui lui a permis de développer son propre "secret source". Une API "maison" lui permet aussi d'être compatible avec toutes les solutions de routage du marché, ajoute-t-elle. Les clients sont aussi accompagnés de près par les account managers et l'équipe support.



Formation et certification

Mi-juillet, "et en grande pompe en septembre", Dartagnan va lancer sa propre certification pour répondre aux besoins de maitrise de la solution et formation de professionnels qui ne travaillent pas chez des clients. La formation se déroulera sur plusieurs niveaux, en fonction des types d'usage envisagés.



"Nous allons mettre en place des formations, certaines en présentiel mais beaucoup en mode digital, avec des tutos vidéo, des sessions d'initiation, de perfectionnement, explique la directrice. Nous avons créé des steps d'évaluation et des niveaux de certification, bronze silver et gold." La société, qui a aussi un bureau à Paris, devrait aussi relancer dans les prochains mois son projet d'implantation à New York, "berceau du retail", retardé à cause de la pandémie de Covid-19.