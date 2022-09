Dassault Systèmes rachète Diota, expert français de la réalité augmentée pour l'industrie

Diota, PME industrielle fondée en 2009 et qui s'est spécialisée au fil du temps dans les outils de réalité augmentée, puis dans la vision par ordinateur et plus généralement dans l’optimisation des processus industriels, rejoint Dassault Systèmes. L'entreprise a informé ses clients par e-mail ce 1er septembre qu'elle sera intégrée au sein de la marque Delmia, qui regroupe les outils 3DS dédiés à l'industrie 4.0.



Une intégration logique étant donné l'alignement de leurs missions : lier le réel au virtuel pour faciliter la modélisation, l'optimisation et l'exécution des opérations. Diota indique à ses clients qu'aucun changement n'aura lieu dans ses solutions et tarifications pour le moment.



Dans le message adressé aux clients, Lionel Joussemet, fondateur et PDG de Diota, présente l'acquisition comme une aubaine qui permettra à Diota de s'adresser à de nouveaux marchés et qui apportera à ses clients existants le soutien d'un poids de la conception numérique. De plus amples informations seront communiquées dans les prochaines semaines.



Diota avait commencé comme bureau d'étude avant de se réinventer comme éditeur logiciel en 2015. L'entreprise avait levé 7 millions d'euros en 2019 pour s'attaquer au marché européen, puis avait regroupé ses briques technologies au sein d'une plateforme ouverte et modulaire, baptisée Diota AppFactory. Elle comptait alors sur la force du nombre pour lutter contre les géants du secteur.