Datacenters : Telehouse et Jaguar Network s’unissent à Marseille

"Sur nos 47 datacenters, 90% ont été construits, 10% fonctionnent sur la base de partenariats, par exemple à Moscou ou Istanbul, pour nous permettre de développer un marché plus rapidement qu’en se lançant dans de longues procédures pour bâtir. C’est le choix que nous faisons à Marseille où nous recherchions une opportunité d’investissement depuis plus de trois ans", détaille Sami Slim, directeur adjoint de Telehouse France, en présentant le 22 septembre le "fil naturel" noué avec l’opérateur et hébergeur marseillais, aujourd’hui dans le groupe Iliad pour qui il a conçu la FreePro.



"Cette ville est connectée à 14 câbles sous-marins internet, 25 demain, elle est devenue un axe autoroutier privilégié de la donnée dans le monde, en particulier sur l’Afrique, l’Asie, le Moyen-Orient ou l’Amérique du Sud. En nous appuyant sur les infrastructures du datacenter de Jaguar Network pour déployer cette nouvelle place de marché et d’échanges de données, nous voulons grandir très vite" poursuit Sami Slim, qui chapeaute spécifiquement le marketing et les ventes chez Telehouse France.



8000 mètres carrés d'ici trois ans

Sur l’Europe où elle s’est posée dès 1990 avec l’ouverture d’un datacenter à Londres, la filiale du géant japonais KKDI de télécommunications et d’intégration de systèmes dispose d’une enveloppe d’investissement d’1 milliard d’euros à répartir entre ses implantations de Londres, Francfort, Paris et Marseille où elle envisage dans les trois à cinq ans de compter jusqu’à 8 000 m2 dans l’enceinte du bâtiment de JN, mais aussi de construire à l’avenir un site qui répondrait à des usages différents.



Sami Slim assure que la demande de la clientèle est déjà là, que des espaces ont été pré-vendus et que "la qualité des personnes et des opérations chez Jaguar Network" permettra d’apporter un service identique à ses propres datacenters tout en ouvrant des possibilités d’accès à des services et expertises de l’entreprise marseillaise, comme la fibre ou la cybersécurité.



Complémentarités de services

Pour Denis Planat, directeur général de JN, cette synergie sera l’un des points forts du partenariat mis en œuvre. "Les clients pourront s’adresser à l’un ou à l’autre et pourront être orientés en fonction du besoin de connectivité exprimé. Nous avons chacun nos ambitions, nous allons œuvrer à renforcer cette vision globale, mais au bout du compte, c’est le marché qui va croître dès lors que nous aurons une compréhension homogène des attentes de tous ceux qui nous sollicitent afin de les servir au mieux. C’est ainsi que nous contribuerons à la transformation digitale des entreprises."



Il précise qu’il a fallu un an pour aboutir à ce contrat de mise à disposition des infrastructures de JN pour Telehouse. "Nous sommes sur un métier de pérennité. Nous sommes à Marseille pour très, très longtemps", ajoute Sami Slim.