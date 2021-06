Datadome lève 30 millions d'euros pour exporter sa solution de détection des bots malveillants

La start-up parisienne Datadome, spécialisée dans la détection des bots malveillants, annonce ce jeudi 3 juin une levée de fonds de 30 millions d'euros. Le tour de table a été mené par Elephant, un fonds de capital-risque newyorkais, et ISAI, un investisseur historique. Il s'agit de la troisième levée de fonds pour cette jeune pousse, la dernière de 2,5 millions d'euros remonte à 2018.



Renforcer sa présence aux Etats-Unis

Grâce à cette nouvelle enveloppe, Datadome souhaite renforcer ses équipes de vente, de marketing et de R&D au sein de ses trois bureaux, à Paris, à New-York et Singapour. Il vise un doublement de son chiffre d'affaires, qui est de 15 millions de dollars, et de sa base clients grâce à une expansion sur le marché américain.



Fondé en 2015, Datadome a développé une plateforme SaaS de détection des cyberattaques dédiée aux entreprises du e-commerce. Elle est capable de détecter et de bloquer en temps réel les attaques robotisées grâce à l'intelligence artificielle. Elle traite plus de mille milliards de données chaque jour à travers 25 points de présence dans le monde pour détecter les scraping de sites web, les usurpations de comptes, les attaques par déni de service (DDoS) et les fraudes au paiement.



LeBonCoin, La Redoute, Blablacar...

La solution s'intègre à n'importe quelle infrastructure web. Elle peut également être intégrée "at the edge" dans les plateformes d'Amazon Web Services, de Cloudflare ou encore de Salesforce Commerce Cloud. Plus de 130 entreprises ont été séduites, telles que LeBonCoin (Adevinta France), Rakuten, Blablacar, La Redoute, La Fourchette, Saint Gobain, Axel Springer, AngelList Talent...