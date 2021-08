Dataiku, le spécialiste de la data et de l'IA en entreprise, lève 400 millions de dollars

La licorne franco-américaine Dataiku lève 400 millions de dollars à l'occasion d'une nouvelle levée de fonds qui la valorise à 4,6 milliards de dollars. Celle qui ambitionne de démocratiser l'usage de la data en entreprise et qui a déjà séduit Google (entré à son capital) a annoncé cette série E jeudi 5 août 2021.



Le tour de table a été mené par Tiger Global avec la participation des investisseurs existants ICONIQ Growth, CapitalG, FirstMark Capital, Battery Ventures, Snowflake Ventures et Dawn Capital. Ainsi que de nouveaux investisseurs : Insight Partners, Eurazeo, Lightrock et le CEO de Datadog CEO Olivier Pomel.



Démocratiser la data science et l'IA

La licorne, désormais basée aux Etats-Unis, a été fondée en France par Florian Douetteau en 2013. Dataiku veut démocratiser les usages de la data science et l'accès à l'intelligence artificielle en entreprise. Sa plateforme permet à chaque employé, peu importe son rôle, d'accéder à de telles technologies et ambitionne de ne pas laisser pas cette prérogative à quelques data scientists. Différents outils sont référencés pouvant aller de la visualisation des données à leur analyse en passant par l'utilisation de technologies d'intelligence artificielle.



Dataiku explique que sa plateforme en ligne met à disposition une série d'outils qui permet de répondre à des problématiques d’optimisation marketing, de maintenance prédictive ou de détection de fraude. "Les entreprises qui utilisent Dataiku élèvent leurs employés - qu'ils soient techniques et travaillent dans le code ou qu'ils soient commercial et avec peu ou pas de compétences dans le code – et les arment avec des capacités pour qu'ils puissent prendre de meilleures décisions au jour le jour avec les données", résume l'actuel CEO Florian Douetteau.



De 300 à 450 clients

Sa plateforme semble plaire puisque depuis sa précédente levée de 100 millions de dollars réalisée en août dernier, Dataiku est passée de 300 entreprises clientes à 450. Celle qui dispose de bureaux à New York, Paris, Londres, Munich, Sydney et Singapour a également étoffé ses effectifs en passant de plus de 450 salariés à 750.



Elle a séduit l'OTAN qui utilise cette plateforme d'analytique des données pour élaborer et déployer des projets d'intelligence artificielle sur le terrain. Mais également Showroomprivé, Sephora, GE Aviation, Unilever ou encore BNP Paribas. Comme lors de sa précédente levée, Dataiku ne précise pas tellement ce qu'elle entend faire de ces fonds. Mais il est probable qu'elle souhaite renforcer ses effectifs afin de poursuivre le développement de sa plateforme et séduire un nombre croissant de clients à travers le monde.