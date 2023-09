Dattak, Teale, Yescapa… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Dattak a levé 8,5 M€

Sécurité & Cybersécurité

Développeur de produits d'assurance cyber pour les PME.

Investisseurs : XAnge, Breega, Bpifrance



Teale a levé 7,5 M€

Beauté, Santé

Plateforme de prise en charge de la santé mentale.

Investisseurs : Alter Equity, Bpifrance, ISAI, Evolem



Yescapa a levé 7 M€

Transport

Plateforme de location de camping-cars et de vans.

Investisseurs : Ixo Private Equity, Maif Avenir, No Such Ventures



DiagRAMS Technologies a levé 1,2 M€

Applications et technologies d’entreprise

Développeur d’une solution d’optimisation des performances industrielles grâce à l’IA.

Investisseurs : IRD Nord Création, Finorpa, Nord France Amorçage, Groupe Ponticelli Frères



Statinf a levé 500,000 €

Applications et technologies d’entreprise

Développeur d’un logiciel d’évaluation des temps d’exécution sur les systèmes embarqués en temps réel.

Investisseurs : WIT Angels Club, Arcadia Ventures, Sharpstone Capital, Bpifrance





Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.