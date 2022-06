Dattak, une nouvelle assurtech sur le marché de l'assurance cyber des TPE-PME

Une nouvelle assurtech se lance sur le marché de l'assurance cyber. Dattak, fondée en décembre 2021 par Benoît Grouchko (fondateur de la plateforme de data marketing Teemo) et Charlotte Couallier, (ex-Leocare et Axa France), annonce ce mardi 21 juin une levée de fonds de 7 millions d'euros en amorçage. La start-up cible les TPE-PME, auxquelles elle propose par l'intermédiaire de courtiers un produit d'assurance couplé à un logiciel qui identifie les failles de sécurité. Le risque est porté par l'assureur Wakam, spécialisé dans les solutions d'assurance en marque blanche.



parcours de souscription simplifié

Ce tour de table est mené par Xange, suivi par des business angels, aux rangs desquels Matthieu Bébéar (le neveu du fondateur d'Axa). Il permettra à Dattak, qui emploie une quinzaine de salariés, de recruter plus de 10 personnes cette année (commerciaux, ingénieurs et souscripteurs) et de continuer à développer son produit.



Le parcours de souscription est entièrement digital, et ne comporte selon la start-up aucune question technique, la technologie de Dattak servant à elle seule à évaluer le risque cyber. Sa solution envoie également des alertes en cas de vulnérabilité détectée. La couverture comprend la gestion de crise, la remise en marche des systèmes, la résolution des problèmes de cybersécurité et l’indemnisation des dommages, y compris les pertes d’exploitations et la responsabilité civile.

les tpe-pme très mal couvertes

L'enjeu pour les TPE-PME est considérable. Selon la dernière étude de l'Amrae, en 2021, moins de 1% étaient couvertes par une police d'assurance cyber, un chiffre en recul par rapport à 2020 (qui peut s'expliquer par la hausse des primes). Or, en 2021 toujours, 19% des PME françaises ont été confrontées à une cyberattaque d'après la Commission européenne.



Dattak est la deuxième assurtech française à se lancer sur ce créneau de l'assurance cyber associée à une solution de sécurité pour les TPE-PME, après Stoïk, qui propose également depuis le mois d'avril ses solutions aux courtiers, après s'être lancée en vente directe.