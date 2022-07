De nouvelles livraisons par drone attendues sur l'île Wight

L'île Wight, située au sud du Royaume-Uni, est à nouveau au cœur d'un projet de livraison par drone. Le National Health Service (NHS), le service de santé britannique, a annoncé le 5 juillet 2022 lancer un pilote de livraison par drones de produits pour la chimiothérapie. Les drones effectueront de premiers vols dans les semaines à venir.



De 4 heures à 30 minutes

Située au sud du Royaume-Uni, cette île est séparée de l'Angleterre par un bras de mer pouvant faire jusqu'à 8 kilomètres de large. Les livraisons, souvent réalisée par ferry prennent du temps. Dans le cadre de ce pilote, les drones doivent réduire le délai de livraison habituel de 4 heures à 30 minutes. Cela est d'autant plus important que certains produits pour la chimiothérapie une courte durée de conservation courte. Le NHS s'est tourné vers l'entreprise Apian, une société fondée par des anciens docteurs et employés de Google, qui s'est spécialisée dans la conception de drone pour le transport de produits médicaux. Les produits pour la chimiothérapie seront transportés de la pharmacie de l'hôpital universitaire de Portsmouth jusqu'à l'hôpital St Mary.



Au-delà d'accélérer les délais de livraison, un des objectifs est de limiter le déplacement des patients vivant sur cette île et qui doivent se déplacer sur l'île principale de Grande-Bretagne pour se faire soigner. Et chaque livraison par drone remplace deux trajets en voiture et un trajet en aéroglisseur ou en ferry.

Les effets bénéfiques

Après de premiers tests sur l'île de Wight, le programme doit être étendu à la Northumbrie. A terme, cela doit permettre aux professionnels de santé de passer des commandes le jour même pour du matériel médical. L'île de Wight a déjà accueilli un autre essai de livraison par drone : en 2020 des drones ont été utilisés pour transporter des produits alimentaires. Et en 2021, la poste britannique a livré des colis sur l'archipel des îles Scilly.



"Ce projet marque une première étape très importante dans la construction d'un réseau de corridors de drones reliant les hôpitaux, les laboratoires, les cabinets médicaux, les maisons de soins et les pharmacies à travers le pays afin qu'à l'avenir, [tout le monde] bénéficie d'une livraison plus rapide, des soins de santé plus intelligents et plus verts", explique Alexandre Trewby, le CEO d'Apian, dans un communiqué. Au Rwanda, la livraison par drone a permis de réduire les temps de livraison et la perte de marchandise. Des effets positifs constatés à l'occasion de la publication d'une étude.