Deel lève 156 millions de dollars pour sa plateforme de gestion de paie, le CEO d'Uber au capital

La start-up Deel, spécialisée dans la gestion des processus de paie, a annoncé une levée de 156 millions de dollars, environ 132 millions d'euros, ce qui la valorise à 1,25 milliard de dollars lui conférant le statut de licorne.



Le tour de table a été mené par Y Combinator, a16z et Spark Capital. Dara Khosrowshahi, CEO d'Uber, et Jeff Wilke, actuel dirigeant de la division Consumer d'Amazon, y ont également participé.



A l'occasion de cette troisième levée en un an seulement, la fintech implantée à San Francisco accueille au sein de son conseil d'administration Ali Rowghani, directeur au sein de Y Combinator et ancien COO de Twitter.



Accélérer à l'international

Grâce à ces nouveaux fonds, Deel souhaite accélérer son déploiement international à travers la nomination de dirigeants et le recrutement d'équipes au Mexique, au Brésil, à Singapour, en Afrique du Sud, en Europe, au Nigéria et aux Emirats Arabes Unis. L'entreprise prévoit également d'effectuer des opérations de fusions et acquisitions afin de mettre davantage l'accent sur la croissance externe.



Deel a été créé en novembre 2018 à San Francisco par le Français Alex Bouaziz et Shuo Wan. Ils ont conçu une plateforme de gestion de la paie à destination des entreprises faisant appel à des collaborateurs à l'international. Elle permet d'automatiser les procédures de paiement.



200 partenaires juridiques et comptables

La plateforme garantit également la conformité des contrats locaux, grâce à 200 partenaires experts en droit du travail international et en comptabilité. En effet, elle permet de créer des contrats en "quelques minutes" à partir d'une base de modèles existants en conformité avec les législations nationales en vigueur.



L'outil est disponible dans plus de 120 devises et est utilisée par 1800 entreprises principalement américaines, parmi lesquelles Notion, Brex, Doodle, Modern Treasury...



L'année 2020 a été particulièrement riche pour Deel qui a multiplié son chiffre d'affaires par 20. Ses collaborateurs sont passés de 20 à 130 répartis dans 26 pays. En effet, la pandémie de Covid-19 a entraîné une transformation profonde des modes de collaboration, ce qui a poussé les entreprises à se tourner vers ce type de solution.