Deepki, Cross the Ages, Finary… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Deepki a levé 150 M€

Logiciel de gestion de la consommation énergétique.

Secteur : Environnement

Investisseurs : One Peak, Highland Europe, Bpifrance, Hi Inov, Statkraft Ventures



Cross the Ages a levé 10,8 M€

Spécialiste des jeux vidéo et du web3.

Secteur : Jeux vidéo

Investisseurs : Mechanism Capital, GD10 Ventures



Finary a levé 8 M€

Solution de suivi et de gestion du patrimoine pour les particuliers.

Secteur : Finance, Assurance

Investisseurs : Speedinvest, Y Combinator, business angels



Zenride a levé 5,6 M€

Offre de vélos en leasing en B2B.

Secteur : Transport

Investisseurs : Alter Equity, RATP Capital Innovation, Founders Futures, business angels



Cycle Up a levé 1,5 M€

Plateforme de vente de matériaux de construction.

Secteur : Immobilier, Construction

Investisseurs : Acorus, Groupe SMA, Banque des Territoires



Scop3 a levé 1,2 M€

Plateforme B2B d’équipements professionnels.

Secteur : Distribution, Logistique, Retail

Investisseurs : Irdi Capital, Groupe Nicollin



Edumiam a levé 1 M€

Plateforme de formation pour les professionnels de la petite enfance.

Secteur : RH, Education

Investisseurs : Normandie Participations, Rugby Angels



Collectif Energie a levé 800 K€

Courtier en énergie à destination des entreprises.

Secteur : Energie

Investisseur : Bpifrance



ByFlox a levé 550 K€

Plateforme de vente en ligne destinée aux fleuristes.

Secteur : Distribution, Logistique, Retail

Investisseurs : Pays de la Loire Participations, Anjou Amorçage, Pays de la Loire Développement