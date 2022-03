Deepki lève 150 millions d'euros pour améliorer la performance énergétique de l'immobilier

Deepki, une start-up spécialisée dans la performance énergétique dans le secteur immobilier, annonce ce 30 mars une série C de 150 millions d'euros. L'opération a été menée par One Peak et Highland Europe, deux sociétés londoniennes spécialisées dans les entreprises technologiques en phase de croissance. Bpifrance via son fonds Large Venture et Revaia, ainsi que les investisseurs historiques Hi Inov et Statkraft Ventures, y ont également participé.



Améliorer la performance ESG

Deepki a été fondée en 2014 par Vincent Bryant, ancien directeur efficacité énergétique au sein d'Engie, et Emmanuel Blanchet, passé par Bouygues Construction. Elle propose un logiciel SaaS pour aider les acteurs publics et privés (entreprises, collectivités territoriales, l'Etat…) à améliorer leur performance "Environnementale, sociale et de gouvernance" (ESG) dans le secteur de l'immobilier. Il serait responsable de 40% des émissions de gaz à effet de serre, d'après l'entreprise.



Les critères ESG permettent d'évaluer la démarche "Responsabilité sociétale des entreprises" (RSE). Ils participent au reporting extra-financier des entreprises, qui permet améliorer la transparence de l'information auprès des épargnants et de mobilier les investisseurs auprès de la transition écologique. C'est une obligation légale pour certaines entités.



Pour simplifier cette tâche, Deepki édite donc une plateforme de gestion, d'analyse et de visualisation de données énergétiques pour identifier les économies possibles sur un patrimoine donné. Elle permet de suivre les consommations, accéder aux factures et identifier les éventuelles anomalies, alerter en cas de dépassement, établir un plan d'action énergétique… L'analyse s'effectue grâce à un système d'apprentissage automatique.



Plus de 250 clients

Deepki a séduit plus de 250 clients dans le monde, parmi lesquels Generali Real Estate, Allianz Real Estate, SwissLife Asset Managers ainsi que l'Etat français. Elle opère dans plus de 38 pays et dispose de bureaux à Paris, Londres, Berlin, Milan et Madrid. Elle compte 150 collaborateurs.



Pour continuer de se déployer, l'entreprise a pour ambition de recruter 200 personnelles en 2022, ouvrir un bureau aux Etats-Unis et effectuer des acquisitions stratégiques. Elle a connu une croissance de 100% par an depuis 2019 et prévoit que cette tendance se poursuivra en 2022.