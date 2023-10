DeepMind affiche une chute, peut-être trompeuse, de sa masse salariale

Pendant qu’OpenAI se préparait à lancer ChatGPT, DeepMind était, lui, occupé à mettre de l'ordre dans ses comptes. Publiés mercredi 10 octobre, les chiffres 2022 du laboratoire d'intelligence artificielle britannique de Google, connu pour ses systèmes capables de battre des champions du jeu de go ou de modéliser des protéines, laissent en effet apparaître une forte baisse, peut-être trompeuse, de sa masse salariale, qui a chuté de près de 40% !



L’an passé, les dépenses de personnels de DeepMind sont ainsi tombées à 594 millions de livres (688 millions d’euros), contre 969 millions en 2021. La société n’a officiellement pas mené de licenciements en 2022 - elle n’a annoncé la fermeture de son bureau canadien que début 2023. Elle explique en partie cette contraction par un repli des rémunérations en actions de ses employés – une composante importante chez les géants technologiques américains.

Un artifice comptable ?

Mais cette baisse spectaculaire pourrait aussi être liée à un artifice comptable. Dans le même temps, le chiffre d’affaires de DeepMind a en effet chuté de 21%, passant de 1,4 à un milliard de livres. Or, l’ensemble de ses revenus provient des services de Google qui utilisent ses technologies, comme Android, Maps et YouTube. Des services qui reposent toujours plus sur l’intelligence artificielle.



A priori, il n’y a donc aucune raison que le chiffre d’affaires de DeepMind ne recule aussi fortement. Hormis si Google a décidé de modifier ses pratiques comptables, réintégrant une partie des dépenses de son laboratoire dans ses comptes en échange d’une baisse des tarifs facturés à ses différentes divisions. Début 2023, les comptes de DeepMind ont d'ailleurs été intégrées aux coûts “corporate” du groupe.

Fusion avec Brain

Quoi qu'il en soit, cette évolution illustre les tensions entre DeepMind et Google, qui avait racheté la start-up en 2014 pour un prix estimé à plus de 500 millions de dollars. Alors que les dirigeants britanniques demandaient davantage d’autonomie, les responsables de la maison mère exigeaient une plus grande discipline financière, notamment en se concentrant sur des projets plus “commerciaux”.



Au printemps, le moteur de recherche a tranché dans le vif. Secoué par le succès d’OpenAI, il a décidé en avril de fusionner DeepMind avec Google Brain, son autre laboratoire en IA, basé lui dans ses locaux de Mountain View. Et à l’origine des réseaux de neurones de type Transformer, désormais utilisés par la grande majorité des modèles d’IA générative, et en particulier GPT sur lequel s’appuie ChatGPT.