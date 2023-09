DeepMind dévoile AlphaMissense, une IA capable de prédire les effets de mutations de l'ADN

Les scientifiques du laboratoire de recherche de Google DeepMind ont construit un modèle d'intelligence artificielle capable de prédire les effets de quelque 71 millions de mutations dites faux-sens sur la santé humaine. Baptisé AlphaMissense, ce programme est une adaptation d'AlphaFold, un autre projet de recherche mené par DeepMind sur la structure des protéines, en concurrence avec celui de Meta intitulé ESMFold avant que ce dernier ne soit démantelé.



Comme le rapporte le quotidien britannique The Guardian, les chercheurs ont publié le 19 septembre le fruit de leur travail dans la revue scientifique Science. Ils souhaitent que leur modèle d'IA puisse être utilisé à grande échelle. DeepMind a à ce titre ouvert le code de son innovation, désormais disponible sur la plateforme GitHub, et publié sur le site Zenodo un catalogue gratuit recensant leurs millions de prédictions.

9000 mutations faux-sens par individu

L'analyse produite par AlphaMissense est particulièrement fine et rappelle l'objectif d'ESMFold. Le modèle d'intelligence artificielle est en effet capable de dire si des mutations génétiques ponctuelles – c'est-à-dire dans lesquelles un nucléotide seulement a été modifié lors de la réplication de l'ADN, entraînant un changement de l'acide aminé associé – sont susceptibles ou non de provoquer la contraction d'une maladie. La drépanocytose, par exemple, est provoquée par ce type de mutations faux-sens.

D'après les calculs de DeepMind, sur ces 71 millions de mutations observées, 57% d'entre elles seraient plutôt bénignes et 32% pourraient entraîner une pathologie. Une incertitude plane encore sur les 11% restants, explique le laboratoire de Google dans un billet de blog. En moyenne, poursuivent les chercheurs, un individu présente dans son ADN plus de 9000 mutations faux-sens mais nombre d'entre elles sont encore inconnues des scientifiques.

La vérification humaine en jeu

"Bien que nos prédictions ne soient pas conçues pour être utilisées directement dans le milieu clinique – et qu'elles doivent être interprétées avec d'autres sources de données - ce travail pourrait améliorer le diagnostic des maladies génétiques rares et contribuer à la découverte de nouveaux gènes responsables de maladies", écrit DeepMind. Des scientifiques devront en effet s'emparer de ce nouvel outil et confronter les prédictions de Google à d'autres méthodes d'analyse.



À ce jour seulement 0,1% des 71 millions de mutations faux-sens recensées par AlphaMissense ont été vérifiées par des experts humains. Ben Lehner, un scientifique spécialiste de la génétique humaine interrogé par The Guardian, affirme pour le moment que l'intelligence artificielle de DeepMind est plutôt douée pour repérer les mutations pouvant entraîner des pathologies. Dans cet objectif d'évaluation externe, les chercheurs de Google se sont associés à Genomics England, une société britannique créée outre-Manche par le ministère de la santé du pays.