DeepNum20, Quandela… L'actu du quantique en France cette semaine

Les lauréats French Tech DeepNum20 ont été annoncés, avec 4 acteurs du quantique parmi les lauréats : Alice&Bob, Pasqal, Quandela et Cailabs. Evènement organisé chez Inria à Palaiseau en présence de Jean-Noël Barrot, le ministre délégué en charge du numérique, et avec le témoignage sur scène de Raphaël Lescanne, CTO et cofondateur d'Alice&Bob.



Quandela s’associe avec l'ONERA et MBDA pour étudier les applications du calcul quantique photonique à la simulation de la combustion pour l'aérospatial. Dans le cadre du projet AQCMA (Avantage Quantique pour la Conception des Moteurs Aéronautiques) de la Région Ile-de-France, d’une durée de 18 mois, cette collaboration vise à développer des modèles de simulations des phénomènes se déroulant dans des chambres de combustion des aéronefs. L’objectif de cette étude est de réduire le temps de calcul grâce au Quantum Machine Learning, afin d’améliorer la performance, la sécurité et l’impact environnemental des moteurs des aéronefs.