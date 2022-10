Deep tech : Engie investit dans les jumeaux numériques de la start-up SAMP

La start-up SAMP, qui développe une technologie brevetée d'intelligence artificielle et de streaming 3D pour optimiser la gestion des infrastructures industrielles en créant des jumeaux numériques, a levé le 13 octobre 4 millions d'euros en amorçage auprès d'Innovacom, Engie New Ventures et High Tech Gründerfonds.



La start-up deeptech développe sa solution de jumeau numérique pour les grands sites industriels (centrales thermiques, usines chimiques, sites de traitement de l’eau…). Fondée en 2020 par un ancien de Dassault Systèmes et une ex chercheuse au CEA, elle a été incubée au sein de Station F à Paris.



La technologie de SAMP permet de modéliser et de contextualiser en 3D les données des éléments à entretenir ou réparer, en temps réel, pour des applications de maintenance prédictive ou de surveillance des performances, par exemple. Elle est déjà déployée chez Engie, Suez, Téréga (concurrent de GRTgaz) et Trapil (réseaux d'oléoducs).



un investissement stratégique pour engie

L'investissement d'Engie dans la start-up est l'aboutissement d'une coopération depuis ses origines avec la filiale de stockage souterrain de gaz naturel du groupe, Storengy, et avec le laboratoire de recherche du groupe. SAMP a déployé sa solution sur l'un des 14 sites de stockage de Storengy. La société l'utilise notamment pour simuler des opérations complexes d’ingénierie et de maintenance.



"SAMP nous a permis d’établir rapidement un jumeau numérique riche et fonctionnel des installations de Storengy. Les scans 3D qui en résultent sont une représentation très précise de la réalité sur le terrain. SAMP nous a également permis de rassembler nos différentes sources de données, désormais accessibles aux exploitants, mainteneurs et engineering via un logiciel unique pour leur permettre de préparer leurs interventions", déclare dans un communiqué Antoine Boudehent, chef de projet digital et industriel de Storengy.